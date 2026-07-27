Srce će mi pući od ovolike ljubavi... Indi upoznala Editinu ćerku i uputila joj najemotivnije reči! Prizor tetke i sestričine topi srca! (FOTO)

Edita Aradinović se pre nekoliko dana porodila i na svet donela devojčicu, kojoj je dala ime Zoia!

Pevačica Indi Aradinović brže-bolje došla je kod svoje sestre kako bi upoznala novog člana njihove porodice, malenu Zoiju.

Indi nije krila oduševljenje svojom sestričinom pa je na Instagramu podelila niz njihovih fotografija uz emotivne reči.

- Ljudi, srce će mi pući od ovolike ljubavi i sreće. Ovo prisustvo nje se ne može opisati... Život tetkin - poručila je Indi.

Porodila se carskim rezom

Edita je tokom čitave trudnoće bila aktivna na mrežama, gde je svoja iskustva, strahove i brige delila sa pratiocima na društvenim mrežama. Posebnu pažnju privukla je kada je otvorila dušu posle porođaja.

- Mnogo sam želela da se porodim prirodno. Pripremala sam se na to, čak je poranila, jer je termin bio 3. avgusta. Međutim, nije se spustila i da ne davim detaljima, rodila se Zoia, Živa i zdrava - napisala je.

Autor: R.L.