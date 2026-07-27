Skup šampanjac i romantika! Nataša Rodić pokazala kako uživa u suvom luksuzu kraj novog dečka! (FOTO)

Svoj ljubavni status često pokušava da sakrije od javnosti, ali ovoga puta je napravila izuzetak.

Najstarija sestra Bogdane Ražnatović i Bojane Šijan, Nataša Rodić svoj emotivan život pokušava da skriva od očiju javnosti.

Ipak, njeno srce je nedavno osvojio novi dečko, koji je očigledno obasipa pažnjom i romantičnim gestovima, što Nataša ne može da sakrije, pa pojedine detalje objavljuje na svoje društvene mreže.

Ovoga puta podelila je jedan romantičan trenutak, gde joj dečko sipa šampanjac u čašu, dok uživaju pored vode. Ono što ova fotografija otkriva jeste tetovaža na njegovoj ruci, ali i skupoceni sat, pa nema sumnje da im luksuza ne manjka.

Podsetimo, Nataša je odavno počela da zarađuje sama, pa je tako otvorila kiosk brze hrane, ali i kupila nekoliko nekretnina u strogom centru Beograda koje planira da izdaje.

Autor: R.L.