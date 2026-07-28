Dugo sam se molio da... Aca Sofronijević se rasplakao pričajući o svojoj ženi Kosani, evo i zbog čega

Veoma je brižan i posvećen suprug i otac, a žena mu je ispunila sve što je od života želeo.

Naš poznati harmonikaš Aleksandar Sofronijević Sofra uživa u porodičnoj idili sa svojom suprugom. On se, kao pravi muškarac, ne ustručava da javno govori o svojim emocijama prema njoj.

Dok je pričao o svojoj dragoj, inače doktorki, Kosani, na njegovom licu su se nazirale suze radosnice, te je i sam govorio o zahvalnosti koju oseća i ispričao pojedinosti o njihovom zajedničkom životu.

Čuveni muzičar je istakao da mu je upravo supruga unela prekoprepotreban mir u svakodnevicu koja je godinama bila podređena isključivo nastupima i brzom tempu.

- Dugo sam se molio da sretnem osobu sa kojom ću moći da izgradim pravu porodicu - prisetio se Sofra nedavno, te istakao prave vrednosti koje Kosana gaji, a koje on vrlo ceni.

Kada govori o njihovoj ljubavi i o danu kada se zakleo na večnu ljubav, emocije mu posebno prorade.

- To su emocije čiste sreće, jer se nikada ranije nisam osećao tako ispunjeno i voljeno - iskreno je priznao Sofronijević, i dodao:

- Njena ljubav je takva da sam vrlo brzo osetio kao da živi za mene i za nas. Ovo mi je mnogo emotivno - govorio je harmonikaš u jednoj emisiji.

Autor: R.L.