Sramota me je, na koje sam grane pala... Vedrana Rudan bije tešku bitku sa kancerom, oglasila se iz bolničke postelje: Spadam u grupu onih kojima je najteže

Kod kuće o njoj brine porodica, a kada je u bolnici sestre su oko nje 24 časa, što spisateljici izuzetno teško pada.

Vedrana Rudan, čuvena spisateljica, već neko vreme vodi najtežu životnu borbu sa karcinomom, a sada je svojom novom kolumnom potresla čitav region, sve one koji su pročitali ove reči.

Pišući iz bolne perspektive onkološkog pacijenta, Vedrana Rudan je ogolila surovu stvarnost lečenja i poslala snažnu poruku o herojima iz senke – medicinskim sestrama koje svakodnevno, u nadljudskim uslovima, brinu o najtežim bolesnicima.

Vedrana je u svom prepoznatljivom, bez dlake na jeziku stilu, opisala svoja mučna iskustva sa rečke onkologije. Iako za sebe kaže da pripada grupi "onih kojima je najteže", spisateljica priznaje da su njene misli sve više usmerene na medicinsko osoblje.

"U grupi sam 'onih kojima je najteže'. Zato znam da mi nije najteže. Umreću, umreće i drugi," napisala je Rudan, pa se emotivno dotakla i nege koju joj u ovim teškim danima pruža porodica: "Trenutno sam kod kuće. O meni brine porodica. Supa, čaj, hrana čvrsta, meka, pranje na krevetu... Glumim kako dremuckam. Sramota me je. Na koje sam grane pala. Kad im to kažem čujem samo jednu rečenicu - ti si naša."

Prisećajući se dugih, besanih noći u bolnici, Vedrana nije mogla da sakrije neizmerno divljenje prema sestrama koje uprkos iscrpljujućim smenama svaki posao obavljaju s osmehom.

"Čija sam kad sam u bolnici danju i noću, kad u tri ujutro osetim ruku na čelu, kad u pet sestre vidim kako odnose moj otpad koji se meni beskrajno gadi... Nisam bogata, da jesam, dala bih im sve što imam," istakla je književnica, dodajući da joj one uvek skromno odgovaraju da je to "njihov poziv".

Autor: R.L.