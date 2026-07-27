Nina Janković u društvu supruge Miloša Bikovića! Kokteli, sunce i luksuzni odmor: U providnoj haljini ukrala svu pažnju

Glumica je pokazala kako provodi letnje dane u društvu Ivane Malić, a fotografijama sa odmora privukla je veliku pažnju.

Nina Janković i njen suprug ove godine letuju sa Milošem Bikovićem i njegovom ženom Ivanom. Koliko se dobro provode na odmoru svedoče fotografije koje je glumica podelila na svom Instagramu.

Nina je podelila niz fotografija sa luksuzne jahte kojom parovi krstare Jadranom.

Oni su se usidrili u luksuznom naselju u Crnoj Gori, a glumica je fotografijama u providnoj haljini izazvala mnoštvo rekcija.

Potom je podelila i fotku na kojoj su ona i Ivana pozirale nasmejane i pokazala stajling koji su odabrale za šetnju gradom.

Društvo je uživalo u dobrom vremenu, sunčanju, ali i koktelima.

Nina 12 godina u skladnom braku﻿﻿

Nina Janković Dičić i njen suprug Mateja Dičić nedavno su proslavili 12 godina braka.

Nina i Mateja važe za jedan od najskladnijih i najstabilnijih parova na domaćoj javnoj sceni, a tokom više od decenije zajedničkog života, njihovu ljubav krunisalo je dvoje dece, osamgodišnji sin Vukašin i mlađa ćerka Ivanka.

Kako je glumica otkrila, uspešno balansira posao i privatan život, iako su deca u različitim uzrastima – Vukašin je školarac, dok je Ivanka još u vrtiću.

- Balansiranje između školskih obaveza, treninga i vrtićkih igrarija zahteva ozbiljnu organizaciju, ali me to istovremeno drži u neverovatnoj ravnoteži. Uživam gledajući kako Ivanka polako “hvata korak” sa bratom, i kako je svaki njihov dan potpuno nova avantura. Oni su moje najveće uzemljenje – izjavila je glumica.

Autor: Teodora Mladenović