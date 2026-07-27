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Ja u pubertetu! Naša pevačica (42) objavila fotku bez trunke šminke, da li biste je prepoznali?

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Ona se ne libi da pokaže kako izgleda u potpuno prirodnom izdanju, ali ovoga puta je zaista mnoge ostavila bez reči.

Naša pevačica Kaja Ostojić iako ima 42 godine može se pohvaliti mladalačkim izgledom i vitkom figurom, a svoju prirodnu lepotu uvek je rado pokazivala.

Foto: Instagram.com

Sada je ipak na Instagramu objavila ne tako "savršen" video, gde je pokazala sve svoje nesavršenosti.

Kaja je pokazala bubuljice, ali i pegice na licu, te istakla da je "danas u pubertetu", što je mnoge njene pratioce nasmejalo.

Ipak, svi su joj čestitali na hrabrosti da pokaže da žene ipak nisu savšena bića koja se viđaju pred kamerama, već svaka ima loš dan ili loše raspoloženje, te sme sebi da dozvoli da ne izgleda besprekorno.

Foto: Instagram.com/kaya_ostojic

Autor: R.L.

#Kaja Ostojić

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