EDITA ARADINOVIĆ DOJI BEBU! Dirljiv prizor raznežio sve: Dohranu ne kupujem, ona... (FOTO)

Pevačica Edita Aradinović ćerku je na svet donela 22. jula i od tad uživa u novoj ulozi, ali se i suočava sa svim izazovima majčinstva. Sada je sa javnošću podelila iskustvo dojenja, kao i kako protiču dani kod kuće sa njenom devojčicom.

Edita Aradinović kod kuće je sa ćerkicom provela već dve noći, a uprkos majci i sestri koje joj dolaze kako bi joj pomogle, većinu vremena provodi sama.

Sada je otkrila da ne kupuje dohranu i da doji ćerku, te da im dojenje za sada dobro ide:

- Situacija je sledeća. Ne kupujem doohranu, dojim je. Zorica (to joj je umetničko ime) je legendica koja mi pomaže i trudi se iako je na svet doneta carskim - napisala je ona.

Pevačica se inače nakon prve noći sa bebom oglasila i otkrila da se suočava sa "bejbi bluzom":

- Preživesmo i prvu noć, Zojka i ja - napisala je na Instagramu i dodala:

- Mislila sam da će me zaobići, međutim, "bejbi bluz" me pokida, em oka nisam sklopila, em smo bile same, em šavovi, em izmlazanje, pranja, podizanja... Ali šta ćeš, tako sam htela - napisala je mama.

Takođe je otkrila da je još jedno iskustvo sa kojim se suočava, činjenica da svojim psima ne može da pruži podjednako pažnje kao bebi.

- Ne znam kako da se nosim sa tim što ne mogu da im pružim istu pažnju, pojedoh se -, napisala je Edita uz fotografiju kućnih ljubimaca.

Ipak, pevačica se trudi da što bezbolnije prođe kroz novo iskustvo, a sva svoja osećanja deli sa pratiocima na mrežama.



Autor: N.B.