HARI MATA HARI ZAPEVAO NA SVADBI! Nastupio rame uz rame sa Đanijem, jedno pravilo bilo je strogo zabranjeno

Pevač Hari Varešanović, poznatiji kao Hari Mata Hari, koji je decenijama bio sinonim za velike solističke koncerte, dvorane i trgove, doneo je neočekivanu odluku da promeni svoju dugogodišnju praksu i počne da nastupa na privatnim veseljima i venčanjima.

Njegov nedavni nastup na jednoj svadbi izazvao je ogromnu pažnju javnosti, naročito zbog toga što se na istoj proslavi dogodio i bizarni incident sa folkerom Radišom Trajkovićem Đanijem.

Javnost je danima brujala o svadbi na kojoj je jedan vidno alkoholisani gost ugrizao Đanija za stomak, zbog čega je folker morao hitno da zatraži lekarsku pomoć. Međutim, na istom tom veselju nastupio je i Hari Mata Hari, koji je bio specijalno iznenađenje za mladence.

Dolazak slavnog pop pevača bio je velika želja mlade, koja je insistirala da upravo on svojim hitovima ulepša njen najvažniji dan u životu. Organizatori su uspeli da usklade sve detalje, a Hari je prihvatio poziv. Prema rečima izvora upoznatog sa organizacijom, njegov nastup bio je vrhunac večeri: "Mlada je od početka želela da joj Hari peva na svadbi. Njegove pesme imaju posebno mesto u njenom životu i nije želela da pravi kompromise. Gosti su bili apsolutno oduševljeni, pevao je svoje najveće hitove, atmosfera je bila fantastična i gotovo svi su pevali uglas".

Strogi zahtev koji su svi morali da poštuju

Ipak, za razliku od većine kolega sa estrade koji rado dele atmosferu sa privatnih slavlja na mrežama, Hari je imao jedan poseban i strogi zahtev.

On je zamolio organizatore da tokom njegovog nastupa ne bude apsolutno nikakvog snimanja niti objavljivanja video-zapisa na društvenim mrežama. Njegova želja je ispoštovana, pa se na internetu nije pojavio gotovo nijedan snimak sa ove proslave.

Ova promena iznenadila je mnoge koji prate njegovu karijeru, s obzirom na to da je Hari decenijama pažljivo birao angažmane i bio prepoznatljiv isključivo po velikim koncertnim spektaklima.

Autor: N.B.