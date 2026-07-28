ELENA KARIĆ POKAZALA OGROMNU TETOVAŽU NA BUTINI: Snimala se na luksuznom imanju u Provansi, pa dečku poručila OVO(FOTO)

Dizajnerka enterijera Elena Karić podelila je na svom Instagram profilu niz fotografija i snimaka na kojima prikazuje kako uživa u čarima svog novog doma u bajkovitoj Provansi.

U opuštenom letnjem izdanju, sa pletenim šeširom i u teksas šortsu, Elena je pozirala pored bazena okružena netaknutom prirodom i čempresima.

Društvo joj je pravio njen verni pas koji se nije odvajao od ivice bazena dok je ona uz osmeh uživala u sunčanom danu.

Poznata po svom specifičnom stilu života, ponosno je istakla i brojne tetovaže dok je pozirala u dvorištu svog novog imanja, poput jedne velike na butini.

Posebnu pažnju privukla je njena duhovita poruka uz jednu objavu na kojima je označila svog partnera, fotografa Dušana Reljina.

"Ja ne mogu 'vako radit', catch me if you can! (Uhvati me ako možeš"", poručila mu je šaljivo dizajnerka uz emotikone koji se smeju do suza, pokazavši da joj radni dani na ovoj idiličnoj lokaciji prolaze u potpunom hedonizmu.

Elena Karić je kupila kuću u Provansi pre više od dve godine, a tada je otkrila da želi da napravi imanje koje će biti njena oaza mira.

- Ovako obično počinje svaki novi projekat. Šetnja kroz imanje, upoznavanje sa pulsom zemlje, frekvencijom u potrazi za glavnim energetskim vortexom, koji nazivam "srce" zemlje - napisala je Elena, pa nastavila:

- Renoviranja počinje u septembru. Projekat je završen. U Provansi se živi sporo i lagano. Na svaki predračun se čeka i po par nedelja, ali biće ovo mali dragulj među poljima lavande i vinograda. Nazvali smo ga: Polje tajni - napisala je Elena i otkrila da ima štalu koja će joj služiti za rituale.

- Nekoliko vekova stara štala. Već je vidim kao mali hram, mesto za radionice, hilinge, predavanja, ceremonije i male ženske rituale - otkrila je Elena.



Autor: N.B.