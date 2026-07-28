NIKOLA SELAKOVIĆ NA SAHRANI OLIVERE KATARINE: Došao da oda poslednju počast legendarnoj umetnici

Danas će na večni počinak biti ispraćena legendarna pevačica i glumica Olivera Katarina, čiji su raskošni talenat, jedinstveni glas i upečatljive uloge obeležili domaću kulturnu scenu.

Porodica, prijatelji, kolege i poštovaoci oprostiće se od žene koja je ostavila neizbrisiv trag u svetu muzike i glume.

Među prvima je na Novo groblje stigao sin jugosovenske dive, Mane Šakić koji se nije odvajao od majčinog kovčega i sve vreme kraj sebe držao njenu sliku.

Među prvima od kolega legnedarne glumice stigla je Snežana Savić, koja je tugu za koleginicom krila velikim naočarama.

Ubrzo nakon Snežane, na sahrani jugoslovenske dive pojavio se i ministar kulture u Vladi Srbije, Nikola Selaković koji je doneo venac.

- Večna Vam slava i hvala - pisalo je na vencu.

Ubrzo nakon njih na sahranu je stigao i Aleksandar Kobac, čuveni kompozitor i aranžer.

Olivera Katarina preminula je 21. jula u 87. godini života, a proslavila se ulogom u kultnom filmu "Skupljači perja" reditelja Aleksandra Petrovića, koji je bio nominovan za Oskara i nagrađen na Filmskom festivalu u Kanu. Pored zapažene glumačke karijere, Olivera Katarina bila je poznata i po svom jedinstvenom pevačkom izrazu, nastupajući na prestižnim svetskim scenama i koncertnim dvoranama. Objavila je i nekoliko knjiga, potvrdivši svoj talenat i u književnosti.

Njena umetnička karijera trajala je više od šest decenija, a publika će je pamtiti kao jednu od najautentičnijih i najharizmatičnijih diva domaće kulturne scene.

Autor: N.B.