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NIKOLA SELAKOVIĆ NA SAHRANI OLIVERE KATARINE: Došao da oda poslednju počast legendarnoj umetnici

Izvor: pink.rs, Foto: E-Stock/katarina mihajlović, pink.rs ||

Danas će na večni počinak biti ispraćena legendarna pevačica i glumica Olivera Katarina, čiji su raskošni talenat, jedinstveni glas i upečatljive uloge obeležili domaću kulturnu scenu.

Porodica, prijatelji, kolege i poštovaoci oprostiće se od žene koja je ostavila neizbrisiv trag u svetu muzike i glume.

Među prvima je na Novo groblje stigao sin jugosovenske dive, Mane Šakić koji se nije odvajao od majčinog kovčega i sve vreme kraj sebe držao njenu sliku.

Foto: Pink.rs

Među prvima od kolega legnedarne glumice stigla je Snežana Savić, koja je tugu za koleginicom krila velikim naočarama.

Ubrzo nakon Snežane, na sahrani jugoslovenske dive pojavio se i ministar kulture u Vladi Srbije, Nikola Selaković koji je doneo venac.

- Večna Vam slava i hvala - pisalo je na vencu.

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

Ubrzo nakon njih na sahranu je stigao i Aleksandar Kobac, čuveni kompozitor i aranžer.

Foto: Pink.rs

Olivera Katarina preminula je 21. jula u 87. godini života, a proslavila se ulogom u kultnom filmu "Skupljači perja" reditelja Aleksandra Petrovića, koji je bio nominovan za Oskara i nagrađen na Filmskom festivalu u Kanu. Pored zapažene glumačke karijere, Olivera Katarina bila je poznata i po svom jedinstvenom pevačkom izrazu, nastupajući na prestižnim svetskim scenama i koncertnim dvoranama. Objavila je i nekoliko knjiga, potvrdivši svoj talenat i u književnosti.

Njena umetnička karijera trajala je više od šest decenija, a publika će je pamtiti kao jednu od najautentičnijih i najharizmatičnijih diva domaće kulturne scene.

Autor: N.B.

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