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KAD DOĐU BITNI DATUMI, SVIMA NAM JE TEŠKO: Jelena Vučković otvorila dušu o Zoranu Šijanu, pa priznala šta najviše zamera majci

Izvor: kurir, Foto: Društvene mreže/Privatna arhiva, Pink.rs ||

Jelena Vučković nedavno je govorila o svojim porodičnim odnosima, te se prisetila i Zorana Šijana sa kojim je živela nekoliko godina dok je bio u braku sa njenom majkom Gocom Božinovskom.

Jelena je evocirala uspomene i otkrila da je jedan od najlepših perioda u njenom životu bio upravo pored Šijana.

- To je bio najlepši period. Ja nemam ni jednu lošu reč da kažem za njega, bila sam presrećna dok je majka živela sa njim. Uživala sam. Čak sam o malo i koristila, dok nisam dobila brata i sestru baš je bio vezan za mene, kao da sam njegovo rođeno dete - govorila je Jelena za TV Adria i dodala:

- Bio je veliki emotivac. Dobijala sam šta sam htela, bio je kao pravi otac. I danas kad dođu neki bitni datumi, svima nam bude teško. Njegov odlazak mi je baš teško pao.

Foto: Instagram.com

Vučkovićeva je priznala i da li nešto zamera svojoj majci.

- Kad si tinejdžer nemaš puno pameti i mislis da si važan. Dosta stvari nisam ni znala, pa kad sam pričala sa majkom promenila sam mišljenje. Sad vidim da je za mnoge stvari bila u pravu, usmeravala me je na pravi put, ja sam došla u veliki grad, povuklo me je malo. Sada pričamo do kasno u noć, sa ove tačke gledišta, ne zameram joj ništa, sad je sve razumem...

Jelena je govorila i o bratu Mirku Šijanu, te nije krila koliko je ponosna.

- Moram da budem iskrena, Mirko, Zorana i ja smo odrasli zajedno. Ja sam starija sestra od osam godina i pratila sam sve njihove korake, sve sam prošla sa majkom. I Mirka i Zoranu sam kupala bukvalno, to se voli najviše na svetu. Imam divnu snajku. Njih dvoje se bore zajedno, sve rade zajedno. Imaju dva divna dečaka i stvarno sam ponosna tetka. Mi smo dosta vezani, nema to kod nas polubrat, svi smo mi rođeni. To kod nas u kući nema. Mi smo prava porodica i uz mene su bili kad mi je bilo najteže - govorila je Jelena za TV Adria.

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić, Instagram.com/bojana__rodic, Instagram.com/jelenavuckovicofficial

Autor: N.B.

#Goca Božinovska

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