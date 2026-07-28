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Tužna povorka krenula ka večnoj kući Olivere Katarine: Sin slomljen od tuge korača za majčinim kovčegom

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs, e-stock/katarina mihajlović ||

Olivera Katarina, jedna od najvećih diva šezdesetih i sedamdesetih godina 20. veka preminula je u Beogradu, a iza sebe je ostavila neizbrisiv trag i impozantnu karijeru.

Olivera Katarina, legendarna glumica i pevačica, biće sahranjena danas, 28. jula, u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.

Porodica, prijatelji i kolege okupili su se na Novom groblju kako bi muzičku i glumačku divu ispratili na večni počinak.

Foto: Pink.rs, e-stock/katarina mihajlović

Nakon održanog opela, povorka se uputila ka večnoj kući jugoslovenske dive.

Opelo je počelo oko 12 sati, a kako javlja naš reporter, Olivera Katarina će u Aleji zaslužnih građana počivati pored istaknutog kompozitora narodne muzike, Andrije Bajića i jednog od najvećih imena srpske košarke, Duška Vujoševića.

Među prvima je na groblje stigao njen sin Mane Šakić, koji je slomljen od bola nosio veliku suzu od cveća, a potom je u kapeli primao saučešće onih koji su došli da se oproste od njegove majke koja je ostavila neizbrisiv trag u jugoslovenskoj kulturi.

Foto: Pink.rs

Među kolegama koje su došle da se oproste od Olivere Katarine su i glumci Sonja Kolačarić, Snežana Savić, Maja Mandžuka, Ksenija Janićijević, Ivana Žigon, Rastko Janković, a tu je i kompozitor Aleksandar Milanović Kobac, kao i bivši legendarni košarkaš Zoran Moka Slavnić.

Nakon govora koji je održao na komemoraciji velikoj umetnici, ministar kulture Nikola Selaković došao je da uputi i poslednje zbogom jugoslovenskoj divi, a u rukama je nosio veliki venac od cveća.

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

Olivera Katarina je, podsetimo, preminula 21. jula u 87. godini. Jedna od najvećih diva šezdesetih i sedamdesetih godina 20. veka preminula je u Beogradu, a iza sebe je ostavila neizbrisiv trag i impozantnu karijeru.

Komemoracija u Skupštini grada

Prethodno je danas u Svečanoj sali Skupštine grada Beograda održana komemoracija povodom smrti legendarne umetnice Olivere Katarine. U prisustvu članova porodice, brojnih prijatelja, kolega i poštovalaca, odata je poslednja počast ženi koja je svojim glasom, lepotom i talentom ostavila neizbrisiv trag u srpskoj, ali i svetskoj umetnosti.

Na komemoraciji se prisutnima obratio ministar kulture Nikola Selaković, koji je istakao da je odlazak Olivere Katarine simbolično označio "kraj jedne velike epohe srpske kulture".

Foto: Tanjug/Dejan Živančević

Autor: N.B.

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