Mala Zoia spava u tatinom naručju: Otac Editine ćerke stigao u njen dom, pevačica se odmah oglasila (FOTO)

Edita Aradinović i Nenad Stević dobili su ćerku Zoiu 22.7.2026. godine. Otac male devojčice bio je jedan od prvih koji ju je posetio u bolnici i držao u naručju, a sada je stigao i u dom u kome Edita živi sa ćerkom.

Edita Aradinović sa bebom je iz bolnice izašla pre dva dana i stigla u svoj stan, gde je prethodno sve opremila za dolazak ćerkice. Iako je imala pomoć majke i sestre, koje su je dočekale kod kuće, Edita je odabrala da se trudi da oko bebe što više toga radi sama. Međutim sada je u pomoć stigao otac deteta, kako bi mama mogla malo da predahne i odmori.

Ona je na Instagramu objavila kadrove iz doma uz poruku:

- Svi smo na okupu, sve je pod kontrolom - pa je opisala i sa kakvim se problemom suočava, kada je u pitanju njen ljubimac.

Ujedno je na Instagramu objavila presladak prizor bebe koja spava u naručju svog oca.

"Tata", napisala je ona uz emotikon srca.

- I tako eto, dok mala spava, zanima li vas još nešto. Šta mogu da učinim za Vas? - pitala je pevačica pratioce na Instagramu, s obzirom da s njima deli iskustvo porođaja.

Podsetimo, Edita i Nenad romansu su okončali nedugo nakon što su saznali vesti o prinovi. Ipak, pevačica je istakla da će ovim putem koračati zajedno, kako bi svojoj ćerki bili najbolji roditelji.

- Bila je potrebna hrabrost, s obzirom na to da smo oboje znali kuda vodi naš odnos, a želeli smo dete. A s druge strane, mirna sam jer znam da je on dobar čovek i biće dobar otac. Jako mi je važno da možemo da se čujemo, i da komuniciramo, a mi smo i više nego dobri, što je dobar znak za budućnost. Što se mog emotivnog života tiče, tu ću staviti pauzu dok ne budem tačno znala šta želim i takvu osobu privukla u svoj život, samo ću sada paziti duplo više jer imam i zbog koga - ispričala je pevačica nakon kraha ljubavi za "Story".

Edita je otkrila i da je sa ocem svoje ćerke u sjajnim odnosima:

- Mi smo u sjajnim odnosima, samo, jednostavno, nismo emotivni partneri. Nije to do mene, to je obostrana odluka, ali je i zrela odluka da imamo dete. Mi smo u strava, top odnosima, čuli smo se i malopre, objasnila je pevačica i dodala da smatra da još uvek nije dovoljno zrela za brak.

Autor: N.B.