VELJKO NE SKIDA OSMEH SA LICA! Sinovi obukli bokserske rukavice i pokazali prve poteze u ringu (FOTO)

Veljko Ražnatović svakodnevno posvećeno trenira boks, u društvu svog trenera, koji je zbog njega došao iz Rusije. Ražnatović je za potrebe treninga adaptirao dvorište kuće u Titelu, gde sada ima ring, džakove za boks, ali i teretanu na otvorenom.

Veljko je sada na svom Instagramu pokazao da "krv nije voda" i otkrio da njegovi naslednici baš kao i on, imaju preveliku ljubav prema boksu.

Na videu koji je Veljko objavio, mali Isaija sa bokserskim rukavicama trčkarao je po ringu, dok je najstariji Veljkov sin, Željko, udarao u džak, dok mu je mama pravila društvo i navijala.

Veljko je ove prelepe porodične prizore iz Titela podelio na mrežama, pokazavši da svaki njegov trening protiče i uz zabavu.

Velika teretana na otvorenom u Titelu

Kada je otpočeo da se bavi boksom, Veljko je u dvorištu svoje porodične kuće, koju je kao svadeni poklon, od tasta dobio za venčanje, a kasnije je sam renovirao, adaptirao u veliku teretanu.

Teretanu na otvorenom pokrio je krovom, napravio bokserski ring sa nekoliko vreća. Ujedno je u teretanu stavio i sprave za vežbanje, tegove i trake za trčanje, kako bi u udobnosti svog doma svakodnevno mogao da vežba.



Autor: N.B.