Danas je sve bogatiji... Oglasila se kuma Dee Đurđević nakon što se voditeljka porodica, ne krije sreću zbog bebe Iris

Danas je svet bogatiji za jos jednu lepoticu, rodila se moja Iris Petrovic.💓Srecna sam i blagoslovena za jos jedno kumče.Hvala dragom Bogu na radosti i milosti koju je dao mojoj Dei i Lazaru i svima nama

Voditeljka TV Pink danas se porodila i na svet donela svoje prvo dete. Ona i njen suprug sa nestrpljenjem su čekali da se ostvare u najbitnijoj ulozi u životu.

Dea je na svet donela devojčicu Iris i te se oglasila za Pink.rs:

- Stigla Iris, sada sam izašla iz sale, sve je super - rekla je voditeljka.

Ubrzo nakon Dee, njena kuma Danijela Nikolić se oglasila na svom Instagramu:

- Danas je svet bogatiji za jos jednu lepoticu, rodila se moja Iris Petrović. Srećna sam i blagoslovena za jos jedno kumče. Hvala dragom Bogu na radosti i milosti koju je dao mojoj Dei i Lazaru i svima nama, volim te Iris - napisala je Danijela.

Autor: N.B.