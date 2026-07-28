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Danas je sve bogatiji... Oglasila se kuma Dee Đurđević nakon što se voditeljka porodica, ne krije sreću zbog bebe Iris

Izvor: pink.rs, Foto: privatna arhiva ||

Danas je svet bogatiji za jos jednu lepoticu, rodila se moja Iris Petrovic.💓Srecna sam i blagoslovena za jos jedno kumče.Hvala dragom Bogu na radosti i milosti koju je dao mojoj Dei i Lazaru i svima nama

Voditeljka TV Pink danas se porodila i na svet donela svoje prvo dete. Ona i njen suprug sa nestrpljenjem su čekali da se ostvare u najbitnijoj ulozi u životu.

Dea je na svet donela devojčicu Iris i te se oglasila za Pink.rs:

- Stigla Iris, sada sam izašla iz sale, sve je super - rekla je voditeljka.

Foto: Pixabay.com, pink.rs

Ubrzo nakon Dee, njena kuma Danijela Nikolić se oglasila na svom Instagramu:

- Danas je svet bogatiji za jos jednu lepoticu, rodila se moja Iris Petrović. Srećna sam i blagoslovena za jos jedno kumče. Hvala dragom Bogu na radosti i milosti koju je dao mojoj Dei i Lazaru i svima nama, volim te Iris - napisala je Danijela.

Foto: privatna arhiva

Autor: N.B.

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