Dea Đurđević ćerki dala ime moćnog značenja: Evo šta simbolizuje

Voditeljka Televizije Pink, Dea Đurđević, danas se porodila i na svet donela svoje prvo dete. Ona i njen suprug Lazar postali su ponosni roditelji devojčice kojoj su dali kratko i prelepo ime – Iris.

Ponosna majka se ubrzo nakon porođaja oglasila i podelila prve utiske, ističući da se i ona i beba osećaju odlično.

"Stigla Iris, sad sam izašla iz sale, super je sve", izjavila je vidno srećna voditeljka.

Prethodnih dana, Dea je obavljala finalne pripreme za dolazak prinove, te je njihov dom bio u potpunosti spreman za useljenje malene naslednice.

Poreklo imena Iris

Pretpostavlja se da ime Iris vodi poreklo iz staro-grčkog jezika, te da potiče od imena mitološke boginje Iride, ili pak od imena „božije glasnice“ Iris, koja se kao svoj lični „simbol“ ima dugu.

Takođe, neke teorije smatraju da je lično ime Iris poreklom od imena cveta (kod nas poznata i kao perunika), koji je veoma lep i mirisan, ili pak od imena jednog roda cvrčaka (kukca).

Šta znači ime Iris?

U slobodnom prevodu, ime Iris ima značenje – „ona koja je srećna“; „ona koja je glasnik Boga“; „osoba koja je lepa kao cvet“; „ona koja je radosna i svetla kao duga“; „žena koja pleni lepotom“; „osoba koja je obasjana svim duginim bojama“; „duga“; „boja“; „sreća“.

Ko je suprug Dee Đurđević?

Malo ljudi zna da su se Dea i njen suprug Lazar zabavljali još tokom srednje škole. Životni putevi su ih kasnije naveli na različite strane, te su kroz godine potpuno izgubili kontakt. Ipak, sudbina ih je ponovo spojila nakon dugih petnaest godina, kada su obnovili kontakt i ponovo započeli vezu koju su nedavno krunisali brakom.

Vest o prinovi ih je od samog početka neizmerno usrećila, a oboje su sa ogromnim nestrpljenjem iščekivali dan kada će se ostvariti u, kako ističu, svojoj najbitnijoj životnoj ulozi.



Autor: N.B.