Naša pevačica diže tegove u teretani: Pokazala trbušnjake, zategnuta kao praćka (FOTO)

Ivana Pavković važi za jednu od zgodnijih pevačica na domaćoj javnoj sceni. Izvajanu figuru i pločice na stomaku ima i uprkos tome što se već dva puta porađala. Sada je pevačica otkrila da liniju do perfekcije dovodi posvećenim treninzima.

Majka tri dečaka na Instagramu je objavila snimak svog treninga i pokazala da se upornost i težak rad uvek isplate. Ivana je pokazala da se veći deo njenog treninga sastoji iz upornih vežbi snage, kako bi imala izdefinisano telo.

Ivana ne beži od iscrpljujućih treninga i podizanja velikih težina, što je dalo sjajne rezultate.

Podsetimo, Ivana Pavković nakon prvog porođaja ugojila se 30 kilograma. Tada je sebi dala rok od 6 meseci da vrati svoju devojačku liniju, a cilj je ostvarila posle samo 4 meseca.

- Kod mene je to krenulo posle svadbe. Malo sam bila otečena i sve sam skinula posle 4 meseca. Bili smo kod nutricioniste, bili smo na ozbiljnom režimu - pričala je ona nakon prvog porođaja i dodala:

- Najbitniji je karakter. Imala sam krize, jede ti se pica, ali nisam. Kad smo došli od nutricioniste stavili smo sve iz frižidera u kese i dali drugima. Onda smo kupili sve zdravo. Jeli smo pet puta dnevno, imali i nnoćni obrok - otkrila je i kako je izgledao njen jelovnik.

- Najbitnije je da se jede na tri sata, da se doručkuje na sat vremena od obroka. Za ručak je uvke riba ili ćuretina uz povrće.

- Od slatkiša sam jela samo crnu čokoladu, 3 kockice i to samo 3 dana nedeljno uz pola litra vode - ispričala je za "Grand magazin".

Autor: N.B.