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Ubuduće radim veselja: Oglasio se Hari Mata Hari nakon što se otkrio da peva po svadbama

Izvor: kurir, Foto: Pink.rs ||

Hajrudina Harija Varešanovića, poznatijeg kao Hari Mata Hari, navikli smo da vidimo s publikom na velikim koncertima, u dvoranama, arenama i na gradskim trgovima, dok su privatna slavlja i svadbe za njega dugo bili gotovo nezamisliva opcija.

Nakon što je juče objavljena vest da je počeo da peva i na svadbama, pevač se oglasio za Kurir i otkrio sve.

- Pozdrav! Nastupao sam tamo, ali ne po želji mlade. Ubuduće radim veselja samo uz kolege koje će tokom nastupa biti ujedene - napisao je pevač.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Podsetimo, kako smo juče pisali, Hari je na veselju pevao zajedno s Radišom Trajkovićem Đanijem. Ipak, za razliku od mnogih kolega koje rado dele atmosferu s privatnih proslava, Hari je ovog puta imao poseban zahtev, a to je da njegov nastup ne bude zabeležen mobilnim kamerama i da se ne šeruje na društvenim mrežama. Oni koji godinama prate karijeru Harija Mata Harija dobro znaju da je on oduvek pažljivo birao angažmane i retko nastupao na privatnim proslavama.

Kako saznajemo, njegov dolazak je bio velika želja mlade, koja je insistirala da upravo legendarni pop pevač svojim hitovima ulepša jedan od najvažnijih dana u njenom životu. Hari je, prema rečima izvora, prihvatio poziv, a njegov nastup bio je jedan od vrhunaca večeri.

- Mlada je od početka želela da joj Hari peva na svadbi. Njegove pesme imaju posebno mesto u njenom životu i nije želela da pravi kompromis. Organizatori su uspeli da usklade sve detalje i Hari je pristao da nastupi. Gosti su bili oduševljeni, pevao je svoje najveće hitove, atmosfera je bila fantastična i gotovo svi su pevali uglas - priča izvor upoznat sa organizacijom slavlja.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

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