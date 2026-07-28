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NAULJENI U KUPAĆEM RAZMENJUJU NEŽNOSTI! Jovana Jeremić i Tigar ne mare za poglede prolaznika: Strastveno se ljube na kupalištu (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Jovana Jeremić sreću je pronašla kraj boksera Miloša Stojanovića Tigra sa kojim gradi budućnost i planira brak. Ona je sada podelila zajedničke fotografije na Instagram i pokazala kako provode leto nakon povratka sa odmora.

Jovana i Tigar su odlučili da iskoriste visoke temperature i nabace dodatni ten te su otišli na kupalište u Beogradu. Tamo su pozirali u kupaćim kostimima, a Jovana je simbolično nosila bikini sa animal printom.

Foto: Instagram.com

Njih dvoje si pozirali zagrljeni, a potom su razmenjivali i poljupce ne mareći za poglede prolaznika.

Foto: Instagram.com

Jovana o novom dečku, ćerki i trudnoći

Podsetimo, Jovana i Tigar su nedavno proslavili devet meseci veze, a voditeljka je ovako opisivala njihov zajednički život.

- Miloš je zahtevan muškarac, pravi Crnogorac, ali meni to ne pada teško jer su svi moji partneri bili zahtevni. O Milošu se stvarno brinem. Uvek ga čekaju kafa ili čaj kada se probudi, zdrav doručak i voće. Veoma ga poštujem - rekla je voditeljka, pa otkrila kako se njena ćerka Lea slaže sa Milošem:

Foto: Instagram.com

- Božanstveno. Lea ga je prihvatila najbolje od svih mojih partnera do sada zato što je videla da ima čistu dušu i srce. Miloš je retko kvalitetan, pošten i moralan mladić. Ima prave manire i viteški odnos prema ženi. Nema pokvarenu nameru i masku koja traje određeno vreme, pa posle, kada se ta maska skine, nastane čudovište ili demon, kakve sam imala priliku ranije da srećem u emotivnom životu.

Autor: Pink.rs

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