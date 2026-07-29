Znatno ispod proseka: Nećete verovati za koliko je prodat stan Vlaste Velisavljevića, nekretnina ima 80 kvadrata i terasu, a nalazi se u srcu Beograda

Na današnji dan rođen je legendarni srpski glumac Vlasta Velisavljević, a preminuo je 24. marta 2021. godine u svojoj 94. godini.

Nedugo nakon njega preminula je i njegova supruga Nada, sa kojom je u ljubavi proveo 40 godina. S obzirom na to da nisu imali dece, njihov stan u samom centru Beograda nasledila je Nadina rođaka, koja se o njima starala tokom poslednjih godina njihovih života.

Ova nekretnina, smeštena u starijoj zgradi u Ulici cara Dušana, prodata je godinu dana nakon Vlastine smrti za 190.000 evra. Sa površinom od 80 kvadratnih metara, to znači da je cena kvadrata iznosila 2.375 evra, što se smatra iznosom znatno ispod beogradskog proseka za tu lokaciju.

Glavni razlozi za ovakvu cenu su činjenica da je stan u staroj gradnji i da nije bio renoviran, iako je zahvaljujući Nadi, koja je bila arhitekta, bio predivno osmišljen i odisao posebnom toplinom. Stan je imao i jednu veliku prednost – prelepu krovnu terasu u samom centru grada koja mu je svojevremeno pripojena.

Ovo je bila njegova poslednja želja

Iza Vlaste, pored maestralnih uloga, ostala je priča o neverovatnoj ljudskosti i jednoj dirljivoj neostvarenoj želji. Naime, glumac je pred kraj života izjavio da bi, umesto bilo čega drugog, najviše voleo da poseduje luksuzan hotel u Beogradu u kojem bi besplatno naselio sirotinju, stara lica i ljude koji traže utehu.

O njegovoj dobroti najbolje su svedočile reči njegove voljene Nade, koja je nakon njegove smrti izjavila: "Bio je najbolji čovek na svetu, koji je sišao sa neba i trebalo je da popravi narod takav kakav je bio. Nikada nije ružnu reč rekao ni za koga, opraštao je svakom svaku lošu stvar". Inače, evo zašto se prva žena odrekla Vlaste Velisavljevića.

Autor: M.K.