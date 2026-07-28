Mala Cana došla na Bajićev grob, pa napravila skandal zbog sahrane Olivere Katarine: Nariče na sav glas

Mala Cana stigla je i danas, da poseti grob pokojnog partnera Andrije Bajića koji je sahranjen u Aleji zaslžnih građana na Novom groblju.

Naime, ona je danas stigla na groblje, pa se šokirala kada je ugledala gomilu svežeg cveća. Cana je odmah počela da paniči, ali je saznala da je danas, 28. jula, pored Bajića sahranjena umetnica, Olivera Katarina.

Pevačica je stigla u društvu bliskih ljudi, bez Andrijine porodice, pa prvo zapalila sveću.

Sve vreme je plakala dok je držala sveću u rukama, a ljudi koji su bili sa njom su objašnjavali zbog čega je Olivera sahranjena u istom grobu kao i Andrija.

Ćerke izbacile stvari na ulicu

Ćerke pokojnog Andrije Bajića su u nedelju, 26. jula iz porodične kuće u Beogradu izbacile sve stvari pevačice poznate kao Mala Cana i ostavile ih na ulici.

Zatečena prizorom, pevačica je odmah pozvala policiju, koja je intervenisala u najkraćem roku. Nakon što su obavili razgovor sa Malom Canom, policijski službenici su ušli u dom kako bi čuli i drugu stranu priče. U međuvremenu, potresena pevačica se oglasila i priznala da je u potpunom šoku.

Autor: M.K.