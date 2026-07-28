AKTUELNO

Domaći

Mala Cana došla na Bajićev grob, pa napravila skandal zbog sahrane Olivere Katarine: Nariče na sav glas

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/N. Žugić ||

Mala Cana stigla je i danas, da poseti grob pokojnog partnera Andrije Bajića koji je sahranjen u Aleji zaslžnih građana na Novom groblju.

Naime, ona je danas stigla na groblje, pa se šokirala kada je ugledala gomilu svežeg cveća. Cana je odmah počela da paniči, ali je saznala da je danas, 28. jula, pored Bajića sahranjena umetnica, Olivera Katarina.

Pevačica je stigla u društvu bliskih ljudi, bez Andrijine porodice, pa prvo zapalila sveću.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Sve vreme je plakala dok je držala sveću u rukama, a ljudi koji su bili sa njom su objašnjavali zbog čega je Olivera sahranjena u istom grobu kao i Andrija.

Ćerke izbacile stvari na ulicu

Ćerke pokojnog Andrije Bajića su u nedelju, 26. jula iz porodične kuće u Beogradu izbacile sve stvari pevačice poznate kao Mala Cana i ostavile ih na ulici.

Foto: TV Pink Printscreen, Pink.rs

Zatečena prizorom, pevačica je odmah pozvala policiju, koja je intervenisala u najkraćem roku. Nakon što su obavili razgovor sa Malom Canom, policijski službenici su ušli u dom kako bi čuli i drugu stranu priče. U međuvremenu, potresena pevačica se oglasila i priznala da je u potpunom šoku.

Autor: M.K.

#Andrija Bajić

#Grob

#Mala Cana

#Olivera Katarina

#Sahrana

#Skandal

POVEZANE VESTI

Domaći

Mala Cana dogovara detalje sahrane Andrije Bajića! Imala sastanak na Novom groblju: Nije mi dobro, sve...

Domaći

SAHRANJEN ANDRIJA BAJIĆ! Ćerke bacile bele ruže u grob, Cana kuka na sav glas

Domaći

Drama na sahrani Andrije Bajića! Mala Cana napravila haos, pevačeve ćerke držale distancu od nje: SKLONI SE KADA TI KAŽEM (VIDEO)

Domaći

Mala Cana objavila umrlicu Andrije Bajića: Zbog jedne stvari svi ostali u ŠOKU (FOTO)

Domaći

Slomljena od tuge! Mala Cana se ne odvaja od slike Andrije Bajića, kuka na sva glas na njegovoj sahrani (VIDEO)

Domaći

Evo šta zapravo znači UGOVOR O IZDRŽAVANJU o kojem govori Mala Cana: Može dobiti imovinu, a može ostati i praznih ruku