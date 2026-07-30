Napunio 59 godina, a dame širom sveta i dalje uzdišu za njim: Manekenka objavila privatne fotografije zgodnog glumca koje se retko viđaju (FOTO)

Rouzi Hantington-Vajtli obeležila je 59. rođendan svog verenika Džejsona Stejtama emotivnom objavom na Instagramu.

Rouzi Hantington-Vajtli obeležila je 59. rođendan svog verenika Džejsona Stejtama emotivnom objavom na Instagramu, u kojoj je podelila retke porodične fotografije sa glumcem i njihovo dvoje dece.

Manekenka je 26. jula objavila niz fotografija koje su nastale tokom porodičnog odmora na jahti. Na njima se može videti Stejtam sa njihovom decom, devetogodišnjim sinom Džekom Oskarom i četvorogodišnjom ćerkom Izabelom Džejms, kao i u društvu svoje verenice.

Rouzi je uz fotografije uputila emotivnu rođendansku poruku svom partneru, nazivajući ga njihovim omiljenim čovekom i „čovekom od akcije“ koji ih svakodnevno inspiriše, zasmejava i čini da se osećaju sigurno.

Na jednoj od fotografija glumac pozira sa decom na jahti, dok se na drugim vidi kako uživa u odmoru sa Rouzi. Stejtam je fotografisan i tokom vožnje džet-skija, a porodica je vreme provodila uživajući u moru i suncu.

I sam glumac je nekoliko dana ranije podelio fotografije sa odmora. Uz objavu je kratko napisao „Porodica“, a na slikama se može videti kako pliva sa sinom, dok se na jednoj fotografiji Džek vidi kako skače sa jahte. Na drugoj je njegova ćerka odmarala pored njega, dok je jedna fotografija zabeležila Stejtama, Rouzi i njihovog sina kako uživaju na brodu.

Par, koji je zajedno od 2009. godine i verio se 2016, veoma retko objavljuje fotografije svoje dece. Ipak, porodica je i ranije uživala u zajedničkim putovanjima, a Rouzi je 2024. godine podelila fotografije sa jednog odmora na kojem su deca plivala, pecala i istraživala okolinu. Manekenka je ranije govorila o tome da ona i Stejtam žele da njihova deca imaju što normalnije detinjstvo i da ih, koliko god je moguće, drže podalje od kamera. Zbog toga su odlučili da ih ne vode na crvene tepihe i da im omoguće detinjstvo što dalje od konstantne pažnje javnosti.

Autor: M.K.