STIGLA KUMA DEE ĐURĐEVIĆ, ODMAH CEPALA MAJICU PONOSNOM TATI: Ne skida osmeh s lica: Bog je rekao da se rodi Iris! Lazar i Dea su identični! (VIDEO)

Danas se održava veliko slavlje povodom rođenja ćerkice Dee Đurđević, a ponosni otac Lazar prvi je stigao na veselje, da bi malo potom došla i kuma Danijela Nikolić.

Ona je po dolasku Lazaru cepala majicu sa natpisom "cepaj tatu, imam novu šeficu", pa je potom rekla da je sigurna da će Dea odlično da se snađe kao majka.

- Ja sam danas blagoslovena, presrećna, rodila se Iris! Dea je na svet donela devojčicu. Iris i ja smo imale njen prvi video-poziv. Dea je dobro podnela porođaj, Iris je dobila desetku, zdrava je devojčica - rekla je Danijela.

- Ljubav između Dee i Lazara se desila spontano, dugo su prijatelji, Bog je rekao da se rodi Iris. Oni su meni potpuno identični, što mogu da pričam sa Deom, mogu i sa njim. Zavolela sam ga kao i nju. Jao kao kuma očekujem još jedno dete, pa još jedno... Dea je izabrala ime, to je velika sreća, ona će biti divna majka, neće biti stroga. Verujem da će im ići jako lepo, sigurno će brzo poželeti drugo dete - dodala je ona.

Dein partner plakao

- Više sam se ja uplašio nego Dea, da vam kažem! Ona je to sve lagano podnela - rekao je Dein partner Lazar danas na slavlju.

- Bilo je suza radosnica, volim je najviše na svetu, ona je najveći borac! Prvi utisci su fantastični, najsrećniji sam! Dea je birala ime, a devojčicu sam držao kad se rodila, al' na kratko, 5, 10 minuta - otkrio je on.

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Autor: M.K.