NAKON SKANDALA SA ŽENOM, ACA AMADEUS UPLOVIO U NOVU VEZU: Muzičar zaveo 23 godine mlađu pevačicu, hoće i da joj pomogne u karijeri

Aleksandar Stanimirović poznatiji kao Aca Amadeus osvojio je srce 23 godina mlađe devojke, posle haosa koji je imao sa suprugom.
Aca Amadeus ponovo ima razlog za sreću budući da uživa u ljubavi sa 23 godine mlađom pevačicom. Muzičar je nakon turbulentnog perioda sa bivšom suprugom Snežanom i ćerkom Vaskom, mir pronašao u zagrljaju atraktivne koleginice.
Aca se zaljubio u pevačicu Barbaru
Aca je u nekoliko navrata na društvenim mrežama objavljivao fotografije sa vatrenom crnkom, a reč je o pevačici Barbari Bojović, koja je od poznatog muzičara mlađa više od dve decenije.
Na fotografijama Aca deluje srećno, baš kao i njegova nova partnerka, a koliko je njihova veza ozbiljna potvrdio je i sam Aca.
- Konačno sam našao ljubav svog života! Znate kak se kaže, najviše se voli prvo dete i druga žena - započeo je Aca za Informer i otkrio ko je nova partnerka:
- Barbara je pevačica i veoma je tražena. Kida kako peva. Upoznao sam je preko zajedničkih prijatelja. Brzo se među nama rodila iskra, a sada slobodno mogu da kažem da je veza ozbiljna i da smo započeli zajednički život kod mene.
"Daću joj vetar u leđa"
Kako je naveo, hoće i da joj pomogne u karijeri.
- Moj brat Boki joj je napisao pesmu, a Amadeus bend će joj raditi aranžman i produkciju. Ona je jedna od najboljih pevačica koje sam čuo u životu. Smatram da je sasvim u redu da osobi sa takvim talentom dam vetar u leđa - iskreno je rekao Aca.
Lopovi upali u stan Ace Amadeusa
Podsetimo, Aca Amadeus je nedavno zatekao dva lopova u jednom od apartmana u etno selu u Blacu, koji je u njegovom vlasništvu.
Aca Amadeus nakon incidenta, na Instagramu je podelio slike svoje ruke koja je bila krvava, kao i polomljeno staklo od prozora i razvaljena vrata, koje je nakon toga ubrzo skinuo sa mreža.Klavijaturista je tad otkrio šta se dogodilo i ispričao detalje nemilog događaja.
- Upala su mi u hotel dva lopova. Jedan je odmah pobegao. Momci su iz Pukovca, jako čudno kao i moj tast što je iz Pukovca. Bio sam u tom trenutku u apartmanu zajedno sa prijateljem, kada su upali, poručio bi im da pljačkaju preko noći, ne rano ujutru. Prijatelj i ja smo ispratili tog dečka, nije došlo do sukoba. Meni je na ruku palo staklo, nema to veze sa ovim incidentom, imam velike posekotine, ruka mi je u zavojima, danas neću ići na snimanje spota sa "Tropiko bendom" zbog toga. Nisam išao kod lekara, ne idem ja kod belih mantila - govorio je klavijaturista.
Autor: M.K.