Uroš Živković progovorio o skandalima na estradi: Evo šta kaže o glasinama da se Sloba Vasić razvodi i o Đanijevom zdravlju!

Uroš Živković pojavio se večeras na promociji kod koleginice i progovorio o situaciji na estradi. On je rekao da uvek rado podrži mlade pevače koji su tek krenuli da grade karijeru jer je i sam bio u toj situaciji.

Uroš Živković je najpre otkrio od kada datira njegovo poznanstvo sa koleginicom Jelenom.

- Jelenu poznajem iz Australije gde je ona pevala. Imam lepo mišljenje o njoj i podržavam je, neka joj je sa srećom.

- Ja sam zadovoljan, sezona se malo skratila. Nisam pričao sa kolegama koliko su oni zadovoljni, ali par dana što sam ja bio sve je bilo puno. U Crnoj Gori se vrte isti pevači, samo se malo reperi smenjuju. Pop folk ekipa je standardna koja godinama nastupa dole.

- Sve je u redu sa Đanijem, nešto je loše pojeo - kroz osmeh je rekao.

- Nisam se čuo sa Slobom nažalost, ne znam ništa o tome i ne bih komentarisao jer su to njegova četiri zida. Želim mu da što pre izađe iz lošeg perioda jer je on super momak.

Sloba Vasić pisao drugoj ženi

Podsetimo, u javnost su izašle poruke koje je navodno Sloba Vasić slao nepoznatoj devojci. Komunikacija je, prema slikama, vođena preko njegovog zvaničnog Instagram profila, sa verifikovanom plavom oznakom.

Sloba Vasić navodno započinje razgovor rečima: "Malena", uz emotikone poljubaca i uz poljupce i upitnike jer devojka nije odmah odgovarala. Nakon što mu na poruke nije odgovorila, pevač je, prema slikama, poziva putem audio poziva uz poruku: "Zvao sam te, nema te nigde".

U nastavku prepiske koja datira krajem juna i sa početka jula, pevač navodno dalje piše: "Hoćeš kod mene?". Kada devojka pita gde se nalazi, on odgovara da je na Karaburmi, na šta ona konstatuje da joj nije daleko i pita da li je sam, na šta pevač odgovara: "Naravno", i poziva je uz reči: "Pa hajde, za koliko si tu?".

Autor: M.K.