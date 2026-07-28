Pomogla sam joj u životu, nepoštovanje ne tolerišem: Teodora Džehverović odjavila Emu Radujko za sva vremena, bez dlake na jeziku progovorila o sukobu!

Pevačica obično izbegava ovu temu, ali je večeras u emisiji AmiG show iskreno govorila o sukobu sa mlađom koleginicom!

Voditelj Ognjen Amidžić u novom izdanju emisije "AmiG Show" ugostio je četiri poznata imena sa muzičke scene, a to su Teodora Džehverović, Tamara Milutinović, Peđa Medenica i Albino.

U rubrici škakljivih pitanja Ognjen je pitao Teodoru da otrkije detalje svog sukoba sa mlađom koleginiciom Emom Radujko.

- Nepoštovanje od strane nje i ja ne tolerišen takve stvari. Ona je bila u jednoj emisiji i nije na lep način pričala o meni, iako ona nije tako svatila. Bilo mi je dovoljno da vidim kako stvari stoje. Mislim da sam joj u životu stvarno pomogla, samim tim što sam je upoznala sa nekim ljudima - govorila je Teodora.

- Da li je pokušala da izgladite odnos? - pitao je voditelj.

- Ne postoji ništa dalje od toga. To tako treba da ostane. Sa Tamarom sam osetila da sam to prerasla, a sa nekim ljudima nemam potrebu da izgladim odnos jer osećam da je tako najiskrenije - dodala je Džehverovićeva.

Podsećanja radi, mnogi su se iznenadili što je Ema u jednoj TV emisiji na podrugljiv, ponižavajući način komentarisala Džehverovićevu, budući da joj je starija koleginica pomogla i pružila podršku na početku karijere. Ema je burno reagovala na pitanje o poređenju s Džehvom, te nije krila da joj je toga "preko glave", jer je ona prirodna, za razliku od Teodore "koja je imala neke estetske zahvate", a takođe istakla je da ona, za razliku od nje, nije morala da krči svoj estradni put u muzičkom takmičenju i rijaliti programu.

Mi smo tad stupili u kontakt sa Teodorom koja je žestoko odgovorila.

- Ja sam se iskreno iznenadila kada sam videla njen intervju, jer možda Ema nije htela ništa loše da kaže niti to misli, ali je ružno ispalo i tu moram biti iskrena. Zaista sam joj pružila svu podršku i zbog toga sam očekivala da će o meni svuda pričati samo onako kako zaslužujem, bez spominjanja nekih estetskih zahvata niti mog puta za koji mislim da je bio izuzetno trnovit, ali ispravan - počinje priču Teodora za Pink.rs.

Ona je potvrdila priču menadžerke Sandre da je upravo ona kumovala njihovom upoznavanju, pa samim tim i saradnji.

- Ja sam je bez imalo sujete pozvala da bude u mom spotu, kada je i upoznala Sandru (menadžerku), a čula sam za nju tako što su mi ljudi pokazivali devojčicu koja se slika kao ja, oblači kao ja, igra kao ja i meni je to zaista bilo izuzetno simpatično tada. Nema potrebe da na pitanje "da li mene imitira" spominje stvari koje su potpuno nebitne, već treba da bude iskrena da je pre svega ovoga ona bila zaista moj fan i želela sve ono što sam ja ostvarila, isključivo svojim radom i trudom. Ja joj od srca želim sve najbolje u životu, jer ja ni najvećem neprijatelju ne želim loše, a kamoli nekome ko je od mog jako bliskog saradnika i prijatelja Sandre dobila šansu - poručila je Teodora Džehverović za Pink.rs.

Autor: A. Nikolić