Zahvalan sam i ne bih menjao: Poznati reper otkrio kad i kako je saznao da ima albinizam! (VIDEO)

Albino progovorio o svojoj svadbi, ali i otkrio kad je saznao za albinizam!

Voditelj Ognjen Amidžić u novom izdanju emisije "AmiG Show" ugostio je četiri poznata imena sa muzičke scene, a to su Teodora Džehverović, Tamara Milutinović, Peđa Medenica i Albino.

Na samom početku Albino je govorio u svojoj svadbi i pred kamerama iskreno govorio o posebnim osećanjima koje gaji prema svojoj supruzi.

- Hvala Bogu oženio sam se. Devojka koju volim najviše na svetu. Kadrove sa svadbe smo stavili u spot, super se uklopili i valjda ljudi prepoznaju pravu emociju. Veliki pozdrav i za moje roditelje koji su me ovako lepo odgojili - pričao je Albino, a onda i otkrio priču o svom umetničkom imenu koje je sebi dao zbog albinizma:

- Ja sam tek u trećem srednje čuo za pojam albinizam. Znao sam da sam svetliji i da ne smem na sunce, ali moji divni roditelji mi nikad nisu dali razlog da se osećam drugačije od drugih. Kod mene je ovo veliki dobitak, zahvalan sam i ne bih menjao ništa - govorio je Albino.

Autor: A. Nikolić