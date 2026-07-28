Iskeširala dva stana i jednu kuću! Džehva priznala da joj je najveća želja da postane majka: Karijera nije najbitnija!

Pevačica u "AmiG Show" otvoreno govorila o svom životu, planovima i željama za budućnost!

Voditelj Ognjen Amidžić u novom izdanju emisije "AmiG Show" ugostio je četiri poznata imena sa muzičke scene, a to su Teodora Džehverović, Tamara Milutinović, Peđa Medenica i Albino.

Teodora je detaljnije govorila o svom životu, otkrila kako provodi vreme, ali i da joj je najveća želja da se ostvari kao majka.

- Zadovoljna sam, ustajem rano, legnem rano, treniram, bavim se poslom. Zavisi sve koji je period u godini, a ovo mi je najgori, mislim najturbulentniji. Imala sam snimanje spotova i stvarno sam se iscimala, a onda i Music Week. Letnja turneja, stajlinzi za plesačice i mene - govorila je Teodora, a onda otkrila kako napreduju radovi oko kuće koju je nedavno pazarila:

- Krov još ne znam sama da radim. Majstori rade, radi se postepeno kućica. Uzela sam drugi stan, a kućica je novo iskustvo. Imam 29 godina i Tamara vrlo dobro zna da sve ovo radimo da bismo nekome ostavili. Meni je najveća želja da se ostvarim kao majka, nije karijera najbitnija stvar u životu.

Autor: A. Nikolić