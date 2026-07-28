NEĆU DA MI TAJ SELJAK PEVA: Peđa Medenica otkrio kako je upoznao svoju suprugu, nije htela da čuje za njega, a onda se desila ljubav, evo i kako ju je oženio

Nasmejao sve do suza u studiju!

Peđa Medenica u dugogodišnjem je braku sa suprugom Jovanom, čiju privatnost uspešno čuva od medija, a oženjen je više od dve decenije. Peđa je sada gostujući u emisiji ''Amidži šou'' govorio o tome kako je upoznao Jovanu, ali i kako ju je oženio.

- Dvanaest godina smo se zabavljali, svirali smo njoj 18. rođendan. Ona je rekla: ''Neću da mi taj seljak peva''. Naravno. Mi smo počeli da se zabavaljmo, 12 godina smo bili u vezi. Bio sam seoski pevač, nisam mogao sebi da priuštim svadbu i zove me kum Endži i pita me da li sam dobio uplatu od SOKOJ-a. Legla je uplata 400.000 dinara, mene je SOKOJ oženio, a ne Aco Pejović. Nije imala ukusa pre dok je nisam malo formirao, zato je tada rekla da sam seljak - otkrio je Peđa.

Lepa plavuša pleni osmehom, a Peđa je jednom prilikom otkrio zbog čega je krije.

– Ne krijem ženu, niti nas dvoje imamo nekakav dogovor da se na javnim mestima ne pojavljujemo zajedno, nego je to jednostavno tako, ne petljam suprugu u svoj posao – rekao je svojevremeno Medenica.

Peđa je otkrio i kako ne bi voleo da mu se deca bave muzikom.

– Nisu, Bogu hvala. Iskreno, nisam nisam nešto ni popularan. Znaju šta radim, čime se bavim, ali ne bih za njih voleo da se bave ovim poslom. Primećujem da imaju sluha tako da sam posakrivao sve mikrofone, male harmonike i metalofone iz kuće, ali videćemo. Jedino ako su eksterno daroviti za taj posao onda im ne bih stajao na putu– rekao je jednom prilikom.

Autor: M.K.