U 38. godini izgleda kao avion! Ana Ivanović otkrila tajnu njene vitke figure, evo čime se hrani i kako vežba! (VIDEO)

Nema sumnje da mnogo ima i do genetike i višegodišnjeg bavljenja sportom, ali uz redovan trening i izbalansiranu ishranu mnogi mogu doći do ovakvih rezultata.

Naša bivša teniserka Ana Ivanović važi za jednu od najzgodnijih dama na našoj javnoj sceni. Iako je uveliko u četvrtoj deceniji, njeno telo je kao praćka, a celulit joj je strana reč.

Formu održava redovnim treninzima i izbalansiranom ishranom, pa zato u 38. godini izgleda bolje od duplo mlađih devojaka.

Ona je sada snimak sa treninga podelila sa svojim pratiocima na Instagramu. Ana je vežbala u plavom kompletiću, a ženama je pokazala koje vežbe su sastavni deo jednog njenog treninga, što možete pogledati u nastavku.

Ana je jednom prilikom otkrila kako najviše voli da se hrani i koje namirnice bira.

– Moj omiljeni doručak je avokado i tost sa poširanim jajima, a kao prilog – dimljeni losos ili spanać – rekla je Ivanovićeva jednom prilikom. Ona je istakla i da avokado sadrži i veliki deo vitamina sa svojim zdravim mononezasićenim mastima, kao i zdravu dozu vitamina B6, ali i magnezijum, koji podržava snagu kostiju.

Ana je jednom prilikom rekla da ne veruje u dijete već smatra da je ključ u zdravoj i balansiranoj ishrani.

Autor: R.L.