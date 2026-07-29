Katarinu Grujić ujeo PITON na snimanju spota! Kamermani i šminkeri pobegli sa seta, pevačica VRIŠTALA!

Drama je nastala zbog pevačicine nepažnje, jedan sekund je bio dovoljan da pitom ugrize Kaću.

Naša pevačica Katarina Kaća Grujić preživela je veliki stres na snimanju spota kada ju je ugrizao loptasti piton težak čak 40 kilograma. Samo jedan trenutak njene nepažnje i nastala je situacija koja je prepala celu ekipu na snimanju.

Kako prenosi izvor sa lica mesta, vlasnik zmije je doneo pitona na set, stavio ga Katarini oko vrata i objasnio joj pravila ponašanja.

Iako joj je gmizavac bio izuzetno težak, pevačica se profesionalno borila tokom ponavljanja scena. Piton joj se sve vreme obavijao oko tela, pa je morala da ga pridržava rukama dok je istovremeno pevala i gledala u kameru.

Međutim, u jednom trenutku, pevačica je nesvesno krenula rukom prema glavi zmije. Piton ju je istog trenutka ščepao za ruku.

- Kaća je tako jako vrisnula da su svi pomislili da je ujed bio smrtonosan - navodi izvor. Dok se pevačica nije uplašila ni na sekundu, na setu je nastao potpuni haos. Kamermani, šminkeri, frizeri i organizatori su vrištali od straha, a neki su čak pobegli iz studija. Srećom, situacija je brzo sanirana, a Kaća nije imala nikakve bolove niti posledice.

Nakon što su se vesti o incidentu proširile, oglasila se i sama pevačica koja je potvrdila da je došlo do ujeda, ali je naglasila da nema razloga za brigu.

- Tačno je da me je piton Nemanja gricnuo, ali zaista se ništa strašno nije desilo. Isto tako se i mazio sa mnom, grlio me, ljubio... Predivan je - rekla je Kaća i dodala da je sama odgovorna za ovaj nesrećni trenutak jer nije dobro videla iz profila i umesto za vrat, uhvatila ga je preblizu ustima.

Autor: R.L.