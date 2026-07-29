Godinama su se borili za potomstvo, a sada se razvode: Ovako je Indira Levak govorila o porodici, htela je i da usvoje dete!

Oni su dugi niz godina bili u skladnom braku, ali se nisu ostvarili kao roditelji, o čemu je pevačica otvoreno govorila, te isticala da su želeli čak i da usvoje dete.

Indira Levak nedavno je saopštila da se razvodi od supruga Miroslava, sa kojim se godinama borila za potomstvo. Indira je jednom prilikom govorila o majčinstvu i tada je otkrila da je čak razmišljla i o usvajanju deteta.

– Više od svega sam želela da se ostvarim kao majka, ali ne možemo protiv onoga kako Bog zapiše. Dugo razmišljam o usvajanju deteta i smatram da je to nešto predivno. Mnogo dece nema porodicu i krov nad glavom, tako da bih volela da se kockice slože i da mi se ta želja uskoro ispuni – ispričala je Indira jednom prilikom.

Ona je takođe istakla da bi ona i njen suprug Miro bili sjajni roditelji.

- Imamo nekoliko prijatelja koji su zbog toga prošli pravi pakao i poručili nam da ne bi to više nikada ponovili. S te strane malo oklevamo, jer smo oboje emotivci, ali ohrabrio nas je i rasplakao nedavni dokumentarac o Sergeu Ibaku, košarkašu Toronto Raptorsa. On je odrastao u presiromašnom Kongu, gde deca spavaju na ulicama ili zemljanim podovima u skučenim prostorima, s jednim obrokom dnevno, bez odgovarajuće medicinske pomoći. Videćemo šta će doneti budućnost - pričala je pevačica tada.

Autor: R.L.