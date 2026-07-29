Skinula se Goga Sekulić: Nakon porođaja je smanjila grudi, a sada pokazala kako GRMI u bikiniju! (FOTO)

Pobrala je brojne komplimente na račun figure.

Goga Sekulić ne krije koliko voli da poseti svoju rodnu Crnu Goru, naročito tokom letnjeg perioda, gde i ove godine boravi sa svojim sinom.

Ona je sa pratiocima na Instagramu podelila kako uživa sa naslednikom, dok oboje gledaju more zagljeni.

Goga je takođe objavila i svoj selfi u bikiniju, koji je oduševio sve pratioce, te je pobrala komplimente na račun izgleda.

Podsetimo, Goga je ispričala da je nakon porođaja imala velike bolove u leđima, zbog čega je morala da smanji grudi. Ona je tada ugradila manje silikone, te se rešila bolova.

Autor: R.L.