BOJANA LAZIĆ SLAVI JUBILARNI ROĐENDAN! Stiglo iznenađenje tačno u ponoć: Ogroman buket ruža, tri torte, a evo koliko je godina napunila! (FOTO)

Voditeljka je zablistala u bež haljini, dok su joj stigle tri torte i veliki buket ruža.

Jedna od najatraktivnihjih voditeljki, Bojana Lazić proslavila je sinoć svoj jubilarni rođendan. Voditeljka je u krugu najbližih slavila do kasno u noć, a tačno u ponoć stigle su čak tri torte i veliki buket crvenih ruža. Bojana je napunila 40 godina, što mnogi nikada ne bi pomislili s obzirom da izgleda mnogo mlađe.

Za ovu priliku, Bojana, koja važi za jednu od najatraktivnijih voditeljki, odabrala je usku haljinu u bež boji, koja je sve njene atribute istakla u prvi plan. Za početak preplanuli ten i bujni dekolte.

Čestitke su se nizale, dok Bojana nije skidala osmeh sa lica okružena najmilijima, dok pratioci trljaju oči zbog saznanja da voditeljka puni 40 godina.

Porše i luksuzan stan

Voditeljka televizije Pink, Bojana Lazić, ponovo je iznenadila mnoge. Nakon što je nedavno otvorila vrata svog luksuznog doma, sada se putem Instagrama pohvalila novim, skupocenim automobilom.Nema sumnje da je za ovakav auto morala dobro da odreši kesu, a njeni pratioci na društvenim mrežama nisu krili oduševljenje.Poznata voditeljka pozirala je nasmejana ispred svoje nove luksuzne mašine koju je krasila ogromna crvena mašna, a društvo joj je pravio njen kućni ljubimac, preslatka pudla.

Najbliži su joj u komentarima odmah poželeli puno sreće sa novim vozilom, dok Bojana nije krila koliko je ponosna, posebno jer je ovaj luksuzni automobil pazarila nedugo nakon kupovine novog stana.Cena ovog Poršea je, inače, oko 90.000 evra.

Voditeljka je nedavno pokazala i svoj dom, na čijem je enterijeru temeljno radila pazeći na apsolutno svaki detalj. Njen životni prostor odiše čistim luksuzom - uređen je u zemljanim tonovima, sa mermerom, belom garniturom, pažljivo organizovanim šankom i glamuroznim kristalnim lusterom.

Kako je slaba na modu, a posebno na nakit i torbe, Bojana je odlučila da čitav jedan segment stana pretvori u impresivni mini garderober.

- Volim zemljane tonove. Imala sam pomoćnike kada sam opremala stan. Volim da mi je čisto, uredno... Esteta sam po prirodi - izjavila je Bojana jednom prilikom.

Autor: M.K.