Mladi reper Kađu izbacio HIT PESMU: Pokorio Jutjub i društvene mreže, pa poručio estradi: Nemam uzore, guram svoj pravac! (VIDEO)

Nova nada srpske rep scene, Kađu za Pink.rs govorio je o svojim muzičkim počecima, saradnji sa Killom na novoj pesmi ''Cartier'', ali i novim projektima.

Mladi reper Stefan Đukić, poznatiji pod umetničkim imenom Kađu, još jednom je pokazao da na domaćoj sceni ima šta da ponudi. Prepoznatljiv je po tome što sam piše svoje tekstove, a sada je publici predstavio i novu pesmu u saradnji sa Killom pod nazivom ''Cartier''.

- Počeo sam da se bavim muzikom sa 14 godina. Došao sam do toga jer celog života imam talenat za muziku i pevanje. Sam sebi sam uzor, shvatio sam da ne možete imati uzore. Želim svoju karijeru, pravim svoj pravac - rekao je Kađu za Pink.rs i progovorio o saradnji sa Killom.

- Saradnju sa prijateljem godinama imam i mnogo poštujem Killu kao izvođača, jedino što mogu da kažem je sve najboje i najlepše - kaže Stefan i otkriva sve o ideji za novu pesmu.

- Pisali smo zajedno tekst, inspiracija je nešto što ljudi svakodnevno preživljaju u ljubavnim vezama, lepše i ružne momente, uglavnom ružne. Ona vreba jer je svesna da me nema, sad me uhodi. Autobiografska je pesma i sa moje i sam Killine strane. Killa se nadovezao sa njegovim stilom muzike i ispratio je savršeno tekst i sam ritam pesme - otkriva mladi reper za Pink.rs i najavljuje buduće projekte.

- Pesma sigurno, za album za sada ne znam ništa - poručuje Kadju.

U nastavku poslušajte pesmu ''Cartier'':

Autor: M.K.