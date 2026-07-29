U jeku priča o razvodu, Sloba Vasić umalo zaplakao uz pesmu: Snimak koji kruži mrežama podgrejao sumnje da su nagađanja o krahu braka tačna?! (VIDEO)

Sloba Vasić se prethodnih meseci našao u žiži interesovanja zbog vesti o razvodu od supruge Jelene nakon 15 godina braka

Novi snimak sa nastupa Slobe Vasića izazvao je veliku pažnju javnosti i pokrenuo brojne komentare na društvenim mrežama.

Pevač se prethodnih meseci našao u centru interesovanja zbog boravka u bolnici "Laza Lazarević", kao i zbog navoda o razvodu od supruge Jelene nakon 15 godina braka. Ipak, uprkos turbulentnom periodu kroz koji prolazi, Sloba nije odustao od poslovnih obaveza i nastupa.

Međutim, video-zapis koji je osvanuo na TikToku ponovo je uzburkao javnost. Na snimku se može videti pevač tokom nastupa, a mnogi su primetili da deluje iscrpljeno i emotivno potreseno. U pojedinim trenucima izgledalo je kao da teško dolazi do daha i da se bori da izvede pesmu do kraja, dok su ga emocije potpuno savladale.

Posebno emotivan trenutak usledio je kada je tokom izvođenja numere "Da li si me volela ili nisi“ zapevao stihove koji su ga očigledno pogodili, a glas mu je zadrhtao dok su ga savladale emocije.

Prisutni su odmah primetili njegovo stanje, a snimak je ubrzo postao predmet brojnih komentara i reakcija na društvenim mrežama.

"Malena, hoćeš kod mene?"

Podsetimo, prema objavljenim porukama vidi se da pevač sagovornici najpre šalje poruku: "Malena", uz emotikone poljubaca, a nakon što nije dobio odgovor, navodno joj piše: "Zvao sam te, nema te nigde."

Prema objavljenim skrinšotovima, u nastavku razgovora Vasić navodno pita devojku: "Hoćeš kod mene?" Kada ga ona pita gde se nalazi, odgovara da je na Karaburmi. Nakon što ona konstatuje da joj nije daleko i pita da li je sam, usledio je odgovor: "Naravno", a zatim i poziv: "Pa hajde, za koliko si tu?"

Pažnju javnosti privukao je i detalj sa objavljenih fotografija ekrana na kojima se vidi da je u razgovoru bila uključena opcija "disappearing messages", odnosno nestajuće poruke.

Podsetimo, kontaktirali smo Slobu kako bismo čuli njegovu stranu priče, a on tvrdi da nije ni video šta je objavljeno.

– Nisam ispratio. Ali se ne dopisujem ni sa kim. Ako mi možete reći ko je u pitanju – kratko je rekao Sloba Vasić za Kurir, kog smo uputili na postojeće prepiske.

- AI radi svašta. To je jedino što mogu da kažem jer se ni sa kim nisam dopisivao. Nemam potrebu da se pravdam, ali ako ćemo već do istine, onda da kažem. Pritom, sada se koristi ovaj trenutak u kom se nalazim, pa svi pokušavaju da naude na svaki mogući način. Takvi smo. Ako možeš, pomozi, to je nekad bilo, sada je ako možeš, odmozi ili pomozi da bude još gore - rekao je pa nastavio:

- Puno je đubradi. Znate i sami u kom smo vremenu, zna i narod, što je jako bitno! Zašto ta prepiska ako postoji, nije do sada izašla?Nego baš sada u ovom trenutku kad je kod mene ovako teška situacija!? I ko stoji iza toga? Gde je to nečije ime? Jako hrabro - završio je pevač.

Autor: S.Z.