Samo skupe investicije! Nakon što se počastila besnom mašinom, Ana Radulović otkrila da planira zidanje kuće, pa progovorila o prijateljstvu sa Bojanom Lazić! (VIDEO)

Proslava 40. rođendana voditeljke Bojane Lazić okupila je veliki broj poznatih ličnosti iz sveta televizije i estrade, a među zvanicama se pojavila i voditeljka Ana Radulović. Nasmejana i odlično raspoložena, Ana je stigla u jedan prestonički restoran, gde će zajedno sa ostalim gostima uveličati slavlje svoje koleginice i prijateljice. Po dolasku je privukla pažnju elegantnim izdanjem i rado zastala da pozdravi okupljene predstavnike medija pre nego što je ušla u restoran.

Večeras je u jednom prestoničkom restoranu upriličena glamurozna proslava 40. rođendana voditeljke Bojane Lazić, koja je okupila brojne prijatelje, kolege i poznate ličnosti sa domaće javne scene. Tokom večeri na adresu slavlja neprestano pristižu zvanice, a među njima se pojavila i voditeljka Ana Radulović.

Večeras vodiš emisiju ''Narod pita'', ali si došla da ispoštuješ svoju drugaricu Bojanu Lazić.

- Morala sam, jer je jako volim i nas dve smo dugo privatno dobre. Obe smo lavice, prolazile smo kroz slične životne situacije.

Ona kaže da slavi raskid, kako ti slaviš raskid?

- Ako slavi raskid, onda znači da je to sve dobro i kako treba. Sve što ona poželi, slavićemo zajedno.

Ljudi su ragovali bombastično, kada su te videli u skupocenom automobilu, šta je to što ljude navede da tako reaguju?

- Volim automobile, do sada su mi prioritet bile neke druge stvari. Postavljaju se pitanja , ljude zanima čiji je to auto, da li sam ga sama kupila. Vidim i u saobraćaju, po pogledima ljudi, da se isto to pitaju. Kod nas je takav mentalitet. Možda je teže da se stekne dobar auto, ja sam imala cilj i došla sam do svog cilja. Ništa mi nije slađe od toga. Nikad mi niko nije sipao gorivo, a kamoli kupio auto.

Šta ti je naredni cilj?

- Naredni cilj mi je kuća.

Nedavno si rekla da ti je cilj da kupiš stan na Zvezdari, da li to razmatraš?

- Cilj mi je da sazidam kuću u Resniku. Tu sam odrasla, tu i sada živim. Što sam starija, sve više cenim mir i tišinu. To mi treba, prija mi tako nešto.

Priča se o ''Eliti 10'', Anđela Đuričić je potpisala ugovor, ima li nekih novih iznenađenja?

- Anđela je veliko rijaliti ime, sigurna sam da Veliki šef ima brojna iznenađenja.

Da li ti padaju teško snimanja i usklađivanje privatnog i poslovnog života?

- Emisija ''Narod pita'' traje po sedam sati, uživo emisiju. Umor stigne, ali kad rezultate vidim, znam tačno zbog čega radim i srce mi je puno zbog toga. Na odmor idem od sredine avgusta, punim baterije za ''Elitu 10''.

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Autor: S.Z.