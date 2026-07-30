TERET MI JE NA LEĐIMA, ŠTA ĆE LJUDI REĆI KAD SE UGOJIM I OSTARIM?! Naša pevačica važi za najzgodniju baku na estradi, a sad progovorila o ogromnom pritisku javnosti

Pevačica i jedna od najzgodnijih baka na našoj estradi, Anabela Atijas, otkrila je sa kakvim se sve izazovima i teretom svakodnevno suočava, ali i šta je posebno zabrinjava kada su mlađe generacije u pitanju! Njen izgled godinama mami uzdahe i izaziva komentare gde god da se pojavi.

Ona je otvorila dušu i bez dlake na jeziku progovorila o surovoj strani javnog života, kao i o ogromnom pritisku koji godinama trpi zbog svog izgleda.

Kako je sama priznala, iza besprekorne linije i mladolikog izgleda krije se velika borba i strah od toga šta će javnost reći onog trenutka kada odluči da "popusti".

Anabela se najpre osvrnula na komplemente koje svakodnevno dobija, ali je priznala da joj stalna očekivanja javnosti i te kako stvaraju teret.

- Nisam skromna, ali to je mnogo teško opravdati. Treba izdržati to, znaš kada ti neko nešto stalno nameće. Meni je to već teret na leđima. Ja to radim prvenstveno da bih bila zdrava i da bih se dobro osećala u svojoj koži. Jednog dana kada odlučim da popustim, šta će ljudi da kažu: "Vidi je, ostarila i ugojila se". Tako da teško breme nosim - iskrena je bila Anabela.

Recept za mladolik izgled nakon više od tri decenije na sceniIpak, pored truda i vođenja računa o zdravlju, pevačica ističe da je tajna njene energije i mladolikosti u nečemu mnogo dubljem.

- Treba da se trudimo da negujemo i volimo dete u nama. Mislim da je to recept. Čini mi se da smo kolege i ja uspeli da očuvamo taj dečiji duh, inače ne bismo izdržali posle 32 godine - sa osmehom je poručila pevačica.

"Društvene mreže su nužno zlo"

Pevačica se osvrnula i na razliku između perioda kada je ona krčila put do zvezda i današnjeg vremena. Posebno se dotakla uticaja tehnologije i društvenih mreža na nove generacije, ne skrivajući veliku zabrinutost.

- Ono što mi najviše možda smeta je, a možda će mnogi negativno prokomentarisati, to su društvene mreže za koje mislim da su nužno zlo - istakla je za "Grand" Anabela, pa sa zabrinutošću u glasu nastavila:

- Ljudi se više dopisuju nego što se sreću. Bojim se da ćemo se navići na to, posebno nove generacije, i plašim se da će sve manje ljudi da se okupljaju, odu na piknik. Nažalost, to mi baš smeta i jako me brine.

Autor: M.K.