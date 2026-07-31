REKLI JOJ DA ĆE JOJ SIN UMRETI, ON POSTAO MEDICINSKO ČUDO: Poznata Hrvatica otišla sa naslednikom na odmor (FOTO)

Poznata hrvatska influenserka Morana Mamić sa bratancem Zdravka Mamića, Zdenkom, ima sina koji se bori sa zdravstvenim problemima. Zbog smetnji u razvoju on živi u specijalnoj klinici, a sada je ona podelila njihove trenutke sa letovanja.

Morana je sa naslednikom uživala u šetnjama kraj mora, pevala mu je omiljene pesme i vodila ga na predivna mesta.

- Moraš sam obojati svoj sve jer život ne dolazi u tvojoj omiljenoj boji. I zato pomešaj sa suzama svu bol, dodaj puno smeha, još više ljubavi, na zagrljajima i poljupcima nemoj štedeti , dodaj prstohvat gubitka, pomešaj istinu i laž , stavi par kapi izdaje, al’ zato za kraj sipaj radost i zahvalnost do vrha , da se preliva - poručila je ona.

O borbi i prognozama lekara

Morana je sve raznežila kada je jednom prilikom ispričala kako je reagovala na loše prognoze lekara.

- Kažu, svakom život da koliko može podneti. Ja ću reći, nema toga što majka za svoje dete ne može podneti… Pre nekoliko dana čula sam rečenicu od koje strahujem već 24 godine: "Vaš sin sad je u Božjim rukama"… Doktoru sam odgovorila: "Bog neka pričeka, mamine ruke su tu"… - započela je Morana tada i dodala:

- Dok sam svakodnevno satima gledala sina u boli, patnji, agoniji i borbi za život, sretala sam ljude. Niko od njih ni po čemu nije mogao naslutiti kroz kakvu bol prolazim. Svakom sam se osmehnula, zastala, popričala, čak se i uslikala s nekim divnim ženama u hotelu u kojem sam odsela, a koje me prate... A, iznutra, iznutra sam umirala od tuge, patnje i boli… niko osim osoblja bolnice nije znao kroz šta prolazim. A, imala sama “pravo” biti gruba s grubima, zla sa zlima, bezobrazna s bezobraznima, apatična s apatičnima… jer, zadnjih dana bilo ih je, i to na mestima gde se čovek najmanje tome nada… ali nisam! S godinama, iz svoje boli naučila sam da crpim snagu, nadu, osmeh i životnu radost, a takvim ženama niko ne može ništa.

Inače, njen naslednik je nedavno napunio 27 godina i time postao medicinsko čudo, kako je to ova snažna majka napisala.

- Osmeh je napunio 27 godina, nikad jači , zdraviji, lepši i predivniji… Za Franu razni doktori godinama govore, ne znamo kako, medicinsko je čudo… Po njima , odavno je trebao biti s anđelima., a ne znaju oni da ovu tvrđavicu snage, volje, ljubavi i želje za životom ništa ne može srušiti. I kad ponestane snage, kad se osmeh krene gasiti i sve počne urušavati , e tek tad smo najjači. SRETAN TI ROĐENDAN SINE, zauvek ćeš biti onaj najbolji dio mene- napisala je ona.

Autor: M.K.