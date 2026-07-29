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Bojana Lazić oduvala svećice: Tanja Savić joj zapevala rođendansku pesmu, a onda napravila žurku za pamćenje! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Slavljenica nikad veselija na jubilarnom 40. rođendanu!

Večeras se u jednom prestoničkom restoranu održava glamurozna proslava 40. rođendana voditeljke Bojane Lazić, na kojoj se okupio veliki broj poznatih ličnosti sa domaće javne scene.

Došao je momenat da Bojana oduva svećice sa slavljeničke torte. Najpre su iznete dve torte za slavljenicu nakon čega je Bojana zaigrala uz pesmu ''Volare'', a onda joj je Tanja Savić otpevala rođendansku pesmu.

Foto: Pink.rs

Nakon toga, Tanja je uzela mikrofon u ruke i napravila žurku za pamćenje.

U nastavku pogledajte detaljnije:

Podsetimo, Bojana je u intervjuu za Pink.rs otkrila da je raskinula šestogodišnju vezu.

- Ne, neće. Tog izabranika sam sa slašću ispratila. Šestogodišnju vezu sam okončala pre par meseci. Čekam tu životnu ljubav, videćemo gde me put nanese.

Autor: Pink.rs

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