Jovana Jeremić stigla s Tigrom na rođendansko slavlje Bojane Lazić, pao i sočan poljubac pred kamerama, a evo kako je voditeljka reagovala na dolazak Tanje Savić s kojom je bila u sukobu (FOTO)

Voditeljka TV Pink Jovana Jeremić pojavila se večeras na proslavi 40. rođendana koleginice Bojane Lazić.

Na licu mesta je pred pripadnicima sedme sile pričala o slavljenici, ali i Tanji Savić, sa kojom je ranije vodila medijske ratove. Inače, Jovana se na slavlju pojavila u društvu svog partnera Miloša Stojanovića Tigra, a pao je sočan poljubac pred kamerama.

- Bojana je čovek! Želim joj od srca sve najbolje. Ovo će biti njena godina. Mi smo pravi prijatelji. Tanja Savić je tu? Mnogo mi je drago. Ja volim njene hitove. Ja neću napustiti salu! (smeh) Ništa negativno ne osećam prema njoj, možemo da sedimo jedna pored druge. Aham, ona nije tu sa Mukijem, ja i Miloš volimo da idemo svuda zajedno. On je malo stidljiv muškarac, ali on samo izgleda stidljivo, ali je dominantan. Pored njega sam i ja poprimila neku drugu energiju, neku sigurnu energiju, postala sam svesnija sebe - rekla je Jovana Jeremić.

"Teško mi je posle tatine smrti"

- Hejterima neću ništa da se pravdam, ne! Ja sam porodičan tip žene, volela bih još dece, mene tek neće biti u tom kontekstu, ali polako, imam puno obaveza. Što se dece tiče, kako Bog kaže. Posle tatine smrti je teško! Plakala sam nedavno kad sam ušla u njegovu sobu, vratile su mi se neke scene. Neki ljudi su se baš ogrešili o mene, to će karma srediti - rekla je ona i dodala:

- Lea je ista ja. Biće jača od mene. Ona me brani, ona je moja najveća snaga, zahvalna sam Bogu što mi je podario takvu ćerku - kazala je potom.

Autor: M.K.