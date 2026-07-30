Javili su da je poginuo, ona od stresa DOŽIVELA POBAČAJ! Ljubavna priča Gabi Novak i Arsena Dedića je kao film, sin i majka preminuli iste godine

Prošli su kroz brojne oluje i turbulencije, ostali zajedno do poslednjeg dana, a preran odlazak njihovog jedinca potpuno je bacio senku na ovu ljubavnu priču.

Ljubavna priča Arsena Dedića i Gabi Novak bila je oduvek interesantna javnosti, a kada su se upoznali pevačica je već bila u braku. Oboje su imali dva braka iza sebe kada su se zavoleli, a njihova emocija rodila se iz prijateljstva. Arsen je svojevremeno govorio o njihovom poznanstvu.

– Kada sam je upoznao, bila je udata. Isprva smo bili prijatelji i saradnici, a kada se razvela, nije mi baš mnogo verovala jer je, kao koleginica, s nevericom slušala o mom ranijem životu. Ubrzo je moje prijateljice jednu po jednu slala kući. U jednom trenutku oboje smo shvatili da ne možemo jedno bez drugog. Odlučili smo da od toga ne pravimo veliku ljubavnu priču, već smo jednostavno počeli da živimo zajedno – ispričao je svojevremeno Arsen, a Gabi je njihov prvi susret opisivala ovim rečima:

– Upoznao nas je tekstopisac Mario Bogliuni. Rekao mi je da je iz Šibenika došao neki Igor Krimov, koji se zapravo zove Arsen Dedić. Bio je tako mršav, bled... kao neki dečačić. Arsen je uradio prevod za pesmu „Netko bdije nada mnom“ za moj prvi LP 1962. godine. Stalno smo komunicirali i postali veoma dobri prijatelji, kao brat i sestra. Naše prijateljstvo bilo je lepo i nežno.

– Nakon što smo oboje ostali sami i rastavljeni od prethodnih partnera, postali smo ljubavnici, zatim roditelji našeg Matije, a mesec dana nakon njegovog rođenja i supružnici. Između nas se nikada nije dogodio nekakav grom, sve se polako odvijalo – govorio je Arsen.

Sina Matiju dobili su 2. marta 1973. godine, a Arsen i Gabi venčali su se ubrzo nakon njegovog rođenja. U braku su ostali sve do njegove smrti 2015. godine.

Pre toga su prošli kroz veliku tragediju. Gabi je izgubila bebu nakon što ju je neko pozvao dok je Arsen bio na putu i lažno joj rekao da je poginuo.

– Neko ju je nazvao dok sam bio na putu i rekao da sam nastradao u saobraćajnoj nesreći. Taj šok izazvao je pobačaj. Gabi je kasnije pristala da se uda za mene, ali tek nakon što nam se rodio sin Matija – prisećao se Arsen.

Jedno od najvećih iskušenja usledilo je 2004. godine, kada je Arsen u Padovi podvrgnut transplantaciji jetre. Teške dane u bolnici doživljavao je kao priliku da se suoči sa sobom i preispita život.

– U bolnici sam imao svoju sobu, a na zidu je visila slika raspetog Hrista. Gledao sam kako se njegova senka tokom dana menja. Imao sam televizor i CD plejer, ali ih nisam nijednom uključio. Hteo sam da se suočim sa samim sobom. Borhesovski rečeno, to je bio put ka sebi. Dok živimo u ovom haosu, svesni smo drugih, a najmanje sebe. Bolest mi je dala priliku da se spoznam – govorio je Arsen.

Posle njegove smrti, Gabi je sa velikom nežnošću govorila o zajedničkom životu.

– Moje poštovanje prema Arsenu bilo je veliko, kakav god da je bio fakin. On je dobro znao da će naći u meni ženu koja će ga podržavati do poslednjeg časa, koja će ga negovati, čuvati, biti na njegovoj strani i nikada izgovoriti nešto ružno – rekla je Gabi nakon suprugove smrti.

Njihov sin Matija prerano je preminuo u junu 2025. godine, a njegova majka Gabi Novak u avgustu iste godine. Ovo je označio kraj jedne od najvećih epoha u muzičkoj istoriji ovih prostora. Posthumno mu dodeljena priznanja, poput nagrade Porin, svedoče o neizbrisivom tragu koji je ostavio u regionalnoj kulturi.

Autor: R.L.