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Vozi traktor, gaji stoku i sadi povrće! Naša najlepša glumica na vrhuncu slave otišla u selo i postala domaćica

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Potpuno je posvećena uzgoju domaće, organske hrane, a sve poljoprivredne poslove zna da obavi sama.

Jedna od najših najlepših glumica, koju su nazivali i srpska Monika Beluči, Marija Petronijević povukla se sa javne scene na vrhuncu karijere i otišla u svoje rodno selo Visibabe, kod Požege, gde je sagradila pravi raj.

Foto: Instagram.com

Ona i njen suprug podigli su ponovo imanje na noge, pa tako Marija neretko pokazuje koje sve poljoprivredne poslove obavlja. Ona bez problema vozi traktor, čuva stoku i uzgaja organsku hranu.

Sada je sa svojim Instagram pratiocima podelila kako suši čeri paradajz, koji je takođe sama proizvela u svom dvorištu.

Foto: Instagram.com

Inače, Marija je u srećnom braku sa suprugom, koji je rodom iz Loznice. Njih dvoje zajedno rade na imanju i podižu troje dece.

Autor: R.L.

#Marija Petronijević

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