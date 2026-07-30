Marija Šerifović posetila rodno mesto Olivera Dragojevića: Ispunila sam svoju veliku želju

Pevačica je sa svojim Instagram pratiocima podelila da je njena lista želja sada manja za jednu, koju je prethodne noći ispunila.

Sinoć je u rodnom mestu Olivera Draogjevića, Veloj Luci, održan tradicionalni koncert u njegovu čast. Pevač je bitku za život izgubio 2018. godine, a ovaj koncert od tada se održava svake dogine. Ove godine u publici se našla i Marija Šerifović i na mrežama podelila utiske.

Pevačica nikada nije krila da joj je upravo Oliver jedan od najdražih muzičkih izvođača, a sada je napisala da je sebi ostvarila veliku želju:

- Svi imamo neki svoj spisak želja. Neke velike, neke sasvim male. Ja sam sinoć jednu precrtala - napisala je ona i dodala:

- Želela sam da osetim kako izgleda ljubav koju jedan grad i jedan narod čuvaju prema svom umetniku. Da udahnem tu energiju, to poštovanje i tu emociju koja ni posle svih ovih godina nije nestala. Nisam došla da slušam koncert. Došla sam da razumem zašto postoje ljudi koji nikada zapravo ne odu. Sad razumem - napisala je Marija.

Odmor na primorju

Podsećamo, Marija sa sinom Marijom i majkom Vericom već neko vreme provodi na Jadranu. Prve dane odmora proveli su u Crnoj Gori, gde su uživali na plaži. Potom su svoj odmor nastavili na hrvatskom primorju. Marija i Mario uživali su u danima na brodu, obilazeći hrvatsko primorje, gde su ostali kako bi Marija sebi ostvarila jednu od velikih želja.

Autor: R.L.