Milan Vasić proslavio sinu prvi rođendan! Torta na tri sprata, a na dečakovoj glavi KRUNA! (FOTO)

Tata Milan bio je najveseliji, osim što je nežno držao i mazio svog mezimca on se latio i mikrofona, ali i zaigrao sa prijateljima.

Glumcu Milanu Vasiću pre tačno godinu dana ostvarila se najveća želja, postao je otac. Sada je Milan, zajedno sa svojom suprugom, organizovao prvi rođendan za svog naslednika Despota, a sve je bilo podređeno dečaku, kako i dolikuje.

Velika torta na tri sprata, puna šarenih loptica i figura životinja, a na Despotovoj glavi krunica.

Najveseliji od svih bio je upravo Vasić, koji se lazio mikrofona, ali i zaigrao sa dragim gostima.

Osim toga, on je nežno ljuljao svog sina, od kog se ne odvaja i ne krije koliko mu je ova uloga donela sreće i zadovoljstva u životu.

Autor: R.L.