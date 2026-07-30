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Ponovo bih prošla svaki bolan deo života... Anastasija Ražnatović otkrila koliko voli svog muža

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Nedavno su se Anastasija i Nemanja ostvarili u najvažnijoj ulozi u životu - postali su roditelji dečaka.

Ćerka Cece Ražnatović, pevačica Anastasija Ražnatović obratila se svom suprugu, fudbaleru Nemanji Gudelju putem Instagram storija, što je raznežilo i oduševilo sve njene mnogobrojne pratioce.

Foto: TV Pink Printscreen

Naime, Anastasija je objavila fotografiju sa natpisom na engleskom jeziku, koji je pokazao njenu emotivnu stranu.

- Da li ga volim? Ponovo bih prošla kroz svaki bolan deo svog života kada bih znala da me on čeka na kraju - poručila je Anastasija uz inicijale svog supruga i sina.

Foto: Instagram.com

Podsetimo, Anastasija se porodila 15. jula ove godine u Sevilji i na svet donela zdravog dečaka, kome su ona i njen muž dali ime Ilijan. Ovo ime potiče od sintagme koja u prevodu znači „Moj Bog je Jahve” ili „Onaj koji pripada Bogu”. Ime se u narodu i hrišćanskoj tradiciji vezuje za snagu, svetlost, veru, pravednost i zaštitu.

Autor: R.L.

#Anastasija Gudelj

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