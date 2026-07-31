Slavica Ćukteraš pokazala kako danas živi: Daleko od estrade i gradske gužve uživa na selu, ovaj prizor je sve oduševio!

Pevačica uživa u seoskoj idili, a sada je pokazala kako izgleda njen jutarnji ritual.

Slavica Ćukteraš pronašla je svoj mir daleko od gradske gužve, na selu, gde se posvetila uzgoju živine.

Pevačica danas brine o svom kokošinjcu i uživa u životu u prirodi, a kako ističe, sve obaveze oko živine obavlja sa zadovoljstvom jer to radi iz ljubavi.

U njenom dvorištu slobodno šeta oko dvadesetak kokošaka, koje se hrane prirodno i kvalitetno.

Slavica je na društvenoj mreži pokazala kako izgleda njen početak dana. Fotografisala je sto u dvorištu na kojem su se našli šoljica turske kafe i dve čašice domaće rakije, čime je još jednom dočarala idiličnu atmosferu u kojoj uživa.

Pevačica je nedavno istakla da je kokoške počela da uzgaja za sopstvene potrebe, a ne radi biznisa.

- Imam velike i male koke. Neke su stare tek dva meseca. Prijateljica Ljiljana i ja same smo ih izlegle u inkubatoru. Sve je počelo iz radoznalosti i želje da probamo nešto novo. To nije nikakva proizvodnja niti posao, već isključivo za naše potrebe. Baš je lepo kada ih gledamo kako slobodno šetaju po dvorištu. Daju nam domaća jaja, a koliko će nas sve ovo držati, videćemo. Za sada baš uživamo-iskrena je pevačica.

- Koke su na ispustu i slobodno se kreću po celom dvorištu. Lepo je vreme pa uživaju napolju. Hrane se kvalitetno i potpuno prirodno. Moja drugarica već dugo ima koke i svaki put kada bih otišla kod nje, gledala sam ih i baš mi je bilo lepo. Posmatrala sam ih kako šetaju po dvorištu i rekla sebi: "Zašto i ja ne bih probala?" Tako je sve krenulo. Danas ih imam oko dvadesetak i svakim danom naučim nešto novo, rekla je i dodala da rad na selu nije lak. Moraš stalno da vodiš računa da li je neka bolesna, da li joj nešto fali, da li imaju dovoljno hrane i vode. Potrebna je svakodnevna briga i pažnja. Nije to baš tako jednostavno kako izgleda. To je ozbiljna obaveza, ali meni ne predstavlja problem jer sve radim sa zadovoljstvom- kaže ona i dodaje:

- To nije moj biznis, to je ljubav. Jaja koja dobijamo koristimo isključivo za lične potrebe. To su prava domaća jaja jer se koke zdravo hrane i slobodno žive. Meni je sve ovo zanimljivo i ispunjava me. Ne razmišljam o zaradi, već o tome da uživam u prirodi i zdravom načinu života, rekla je pevačica.

"Sebi sam na prvom mestu, pa onda dete"

Podsetimo, Slavica Ćukteraš u braku sa bivšim golmanom Vladom Avramovim dobila je ćerku Viktoriju, a razvod je prošao turbulentno.

- Poslednjih šest meseci u braku sam bila usamljena, sve nakon toga ja sa sam procvetala - rekla je pevačica u emisiji "Magazin in" i dodala:

- Mislim, sada će verovatno mnogi da me osude, ali me za to nešto zabole uvo, ja sam sebi na prvom mestu, pa tek onda dete.

Autor: Teodora Mladenović