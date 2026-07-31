Azis ponovo šokirao javnost! Ručak poslužio na haubi Rols Rojsa od 370.000 evra, prizor zapalio mreže (FOTO)

Bugarski pevač privukao je pažnju neobičnom objavom, a detalj sa luksuznog automobila izazvao je lavinu komentara.

Bugarski pevač Azis godinama intrigira javnost svojim ekstravagantnim stilom i potezima, ali i uspešnom međunarodnom karijerom.

Ovoga puta pažnju je privukao objavom na društvenoj mreži, koja je za kratko vreme izazvala brojne reakcije.

Na svom Instagram profilu podelio je fotografiju na kojoj pozira u upečatljivom stajlingu, dok je ispred njega na haubi luksuznog Rols-Rojsa poslužen nesvakidašnji ručak.

Na haubi automobila, čija se vrednost u osnovnoj verziji procenjuje na oko 370.000 evra, našli su se sendvič, kobasice, ćevapi i jogurt, što je mnoge ostavilo bez teksta i pokrenulo lavinu komentara na društvenim mrežama.

Podsetimo, Azis je nedavno dospeo u centar pažnje nakon što je javno govorio o estetskom zahvatu ugradnje muških silikonskih implantata u grudi, istakavši da je to učinio kako bi postigao izgled kakav je želeo.

Pitala me zašto ne volim njenu mamu

Azis je više puta otvoreno govorio i o svom privatnom životu. Godine 2006. oženio se muškarcem, ali se njihov brak ubrzo završio. Nakon razvoda dobio je ćerku sa svojom najboljom prijateljicom

- U početku me je pitala zašto ne volim njenu mamu, a onda sam joj objasnio da je volim, ali na drugačiji način. Mnogo sam razgovarao sa svojom ćerkom tokom njenog odrastanja. To su bili jako emotivni razgovori. Objašnjavao sam joj da ja imam svoj život, a njena mama svoj život.

Početkom ove godine ponovo je promenio bračni status, kada se u Americi venčao sa izvesnim doktorom, o čemu je obavestio javnost putem društvenih mreža.

Autor: Teodora Mladenović