Sloba Radanović ne staje ni ovog leta: Nastupi ga odveli na primorje, a evo čime čuva mir i balans!

Iako leto provodi radno, ne odustaje od treninga i otkriva šta mu je danas najvažnije u životu.

Pevač Sloba Radanović leto provodi u radnoj atmosferi, budući da nastupa širom regiona i gotovo da nema slobodnog dana.

Ovih dana boravi na crnogorskom primorju, gde je stigao zbog zakazanih nastupa, dok su supruga Jelena i deca ostali kod kuće.

Iako je potpuno posvećen poslu, Sloba ne zapostavlja ni svoje svakodnevne navike, pa slobodne trenutke koristi za treninge, za koje kaže da su mu najbolji način da se oslobodi stresa i sačuva mentalni balans.

Pevač ističe da u teretanu ne odlazi zbog izgleda i da nikada nije robovao fizičkom savršenstvu, već da mu fizička aktivnost predstavlja svojevrstan izduvni ventil.

S druge strane, kada nije na nastupima, svaki slobodan trenutak nastoji da provede sa porodicom.

Više puta je govorio da sa suprugom Jelenom priželjkuje ćerkicu, kao i da mu je porodična harmonija najveća životna vrednost.

- Došli smo da spojimo lepo i korisno da se okupamo i da nastupamo. Nije sad bilo toliko naporno, jedino taj put malo, svaki dan smo putovali po sedam, osam sati, ali sve se to da prevazići. Pevanje je i najlakši deo posla. Uživam u pevanju i uživam u tome kad vidim da publika uživa u tome. Sve što ide propratno taj put, granice, nespavanje, to je u suštini problem - otkrio je Sloba, kog smo podsetili na nastup za koji je napisao da je odradio “kardio trening”:

- Jao, ne pamtim da sam se u životu tako oznojio. Obukao sam košulju neku malo deblju. Znaš kad nisam mogao da otvorim oči od znoja. Ali atmosfera je bila super i vidim da su ljudi uživali i jedna lepa uspomena. Jeste da nam je u tim trenucima možda bilo malo teže da pevamo zbog te vrućine, ali na kraju je sve ispalo top.

Sloba radi punom parom, a publici uskoro priprema i novitete.

- Razmišljao sam da li izbaciti ceo album, da li izbaciti po dve, tri pesme, singlove. Vidim da to kad izbaciš po dve, tri pesme ljudi stignu sve da poslušaju, a jedna pesma drugu ne poklapa, a kad izbaciš već osam, devet pesama takva je situacija da ljudi možda ni ne stignu da čuju svih sedam, osam pesama ili prošetaju kroz njih.

Autor: Teodora Mladenović