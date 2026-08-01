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Uskoro puni 60 godina, a izgleda kao devojka! Hale Beri pokazala telo za čistu desetku, zbog ovog izdanja svi pričaju o njenom izgledu

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug AP/Richard Shotwell/Invision/AP ||

Holivudska lepotica ponovo je raspametila pratioce izazovnim izdanjem, a uoči 60. rođendana izgleda bolje nego ikad.

Glumica Hale Beri izgradila je zavidnu karijeru koja joj je donela status holivudske zvezde, ali i priliku da često putuje širom sveta. Trenutke sa svojih putovanja redovno deli sa pratiocima na Instagramu, a društvo joj najčešće pravi partner, muzičar i producent Van Hant.

Foto: Tanjug AP/Richard Shotwell/Invision/AP

Par očigledno uživa u zajedničkim avanturama, a Hale ni tokom odmora ne odustaje od svojih zdravih navika. Upravo su redovni treninzi, uravnotežena ishrana i posvećenost zdravom načinu života, uz dobru genetiku, zaslužni za njen besprekoran izgled uoči 60. rođendana, koji će proslaviti 14. avgusta.

Glumica je ponovo privukla veliku pažnju kada je pozirala u čipkanom bodiju sa tanga krojem, oduševivši pratioce vitkom figurom. Mnogi je nazivaju “večno mladom”, a iako joj genetika ide u prilog, Hale ništa ne prepušta slučaju. Veliku pažnju posvećuje ishrani, fizičkoj aktivnosti i nezi, zbog čega i danas izgleda gotovo besprekorno.

Autor: Teodora Mladenović

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